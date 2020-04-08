Ученые: в распространении вирусов виноват человек, пандемии типа COVID-19 будут учащаться

Браконьерство, механизация сельского хозяйства и городской образ жизни повлияли на быстрое снижение биологического разнообразия в последние десятилетия. Исчезли целые популяции лесных животных, выросло число домашних животных.

Почти 70 процентов человеческих патогенов имеют животное происхождение, а в какой-то момент передаются людям, как COVID-19.

Работающие в США ученые изучили более чем 140 вирусов, которые передавались от животных к людям, и сравнили их с занесенными в Красную книгу видами.

Выяснилось, что домашние животные, человекообразные обезьяны, летучие мыши и крысы больше всего переносят животные вирусы — почти 75 процентов.

Ученые пришли к выводу, что передача вируса от животного к человеку вероятнее всего, когда виду угрожает перепотребление или исчезновение среды обитания.

Комиссия ООН по окружающей среде в прошлом году предупредила, что почти миллиону видов угрожает исчезновение вследствие деятельности человека. По оценке комиссии, 75 процентов наземных и 40 процентов океанических видов уже пострадали в результате деятельности человека.

Вырубка лесов угрожает лесным животным, которые в итоге должны адаптироваться к сокращению естественной среды обитания. Это вынуждает зверей мигрировать ближе к людским домам и делает более возможной передачу вируса.

Вырубкой лесов мы изменяем ландшафт, мы обрабатываем землю для выращивания растений и скота, а также строим города, что создает идеальные условия для передачи вируса, говорится в исследовании.