Глава коронавирусного отделения таллиннской больницы рассказала, от чего зависит тяжесть протекания болезни

- Если болезнь протекала в более легкой форме и у человека два дня не было температура и кашля, можно все-таки недельку спокойно посидеть дома.

- Как готовилась Восточно-Таллиннская центральная больница к чрезвычайному положению?

- Наша подготовка очень короткая – мы начали 19 марта, за 36 часов укомплектовали отделение и 21 марта у нас появились первые больные.

Это был напряженный период подготовки. Отделение Covid I сформировано на базе пульмонологов и специалистов по внутренним заболеваниям врачей, мы готовы в больнице и к созданию второго отделения, в нем примут участие врачи других специальностей – неврологи и кардиологи.

У нас не возникло проблем с тем, чтобы найти людей – специалисты по внутренним заболеваниям привыкли к тяжелым больным и инфекциям. С сестринским персоналом и санитарами мы тоже разобрались. Очень важна работа отделения экстренной медицины – они на передовой и отбирают больных.

- Как готовилось отделение?

- Для этого нужно было, чтобы отделение было пустым: мы перевезли пациентов центра внутренних заболеваний в другие отделения. Потом построили так называемый шлюз – переход из чистой зоны отделения в грязную, там же происходит переодевание. В отделении нужно было установить средства индивидуальной защиты и научить врачей, медсестер и персонал по уходу, как ими пользоваться: что и в какой момент должно быть надето, когда и где что-то взять. Это действительно непросто и требует тренировки.

Мы пользуемся средствами индивидуальной защиты, когда у нас есть больные гриппом и другими тяжелыми инфекциями. Но в таком масштабе защитными средствами мы прежде не пользовались. Все время нужно думать, чтобы все сделать правильно. С первыми пациентами всегда требуется время, позже все делается на автомате.

- Медицинские работники находятся на передовой, с какими чувствами вы в такой обстановке идете на работу?

- Если знаешь, что есть пациент с Covid, то при использовании средств защиты мы, по сути, должны быть защищены, хотя ясно, что в плане заражения медицинские работники находятся в группе риска. Никто не знает себя достаточно хорошо, хотя и понимает, что есть возможность заразиться, но нет ясности, как болезнь будет протекать у тебя. Это вызывает стресс. Врачи много беспокоятся за родных: дом, семью, детей, родителей.

Но если мы знаем, что имеется достаточное количество нормальных средств индивидуальной защиты, то это вселяет уверенность.

- У врача есть право отказаться от лечения сложного больного?