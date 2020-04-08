Возможности вернуться в Эстонию из-за границы крайне ограничены

Министерство иностранных дел рекомендует воздерживаться от поездок без насущной необходимости. Это касается в первую очередь людей с повышенным риском заражения коронавирусом. Находясь за рубежом, нужно выполнять все распоряжения местных властей и следить за тем, чтобы не нарушить условия визы и прочие условия пребывания в зарубежном государстве в период чрезвычайного положения.

В ходе кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции, к Министерству иностранных дел за помощью в возвращении домой обратилось уже около 3000 эстоноземельцев – большинство из них теперь уже прибыли в Эстонию. В настоящее время за рубежом осталось в беде 30 эстоноземельцев. МИД содействует каждому из них. Эти люди находятся в 20 разных странах.