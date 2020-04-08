Ср, 8.04.2020
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  • Внимание, розыск! Пропал 24-летний Кристьян

Внимание, розыск! Пропал 24-летний Кристьян

Пропавший Кристьян.

ФОТО: Politsei

Полиция просит содействия в установлении местонахождения 24-летнего Кристьяна, который без посторонней помощи может попасть в беду. Мужчина может находиться в окрестностях Тарту.

Кристьян ушел из своего дома в Выру в понедельник, 6 апреля, и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. Опираясь на собранную информацию, он может передвигаться по окрестностям Тарту, но не исключены и другие районы. Полиция продолжает собирать информацию, а патрули проверяют различные места, где пропавший мог бы находиться.

На Кристьяне была зеленая куртка с капюшоном, черные джинсы и черные кроссовки. С собой он взял черно-белый рюкзак.

Всех, кто недавно видел Кристьяна, полиция просит звонить по номеру 112.

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