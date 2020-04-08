В России завели уголовное дело из-за видео о коронавирусном масонском заговоре

В самом ролике напрямую не говорится, что он юмористический, но в профиле блогера под ником Alexander Thorn указано, что он сатирик, и весь его Twitter заполнен подобными видео. У него более 12 тысяч фолловеров, а на его канал в YouTube подписаны около 100 тысяч пользователей. «Полит-юмор, анализ политической ситуации в России, освещение актуальных событий», - говорится в описании аккаунта.

В записи, которая стала поводом для возбуждения уголовного дела, собраны в кучу абсурдные конспирологические теории, в том числе о влиянии прививок, продуктов ГМО и вышек сотовой связи на здоровье людей.

По версии автора, распространение коронавируса - это «операция теневого мирового правительства» и масонов, «чтобы все говорили только о вирусе и правда о том, что Земля не круглая, перестала распространяться». Людей хотят «посадить» на прививки, под которыми скрывается «массовая чипизация для контроля над населением», чипированные потом становятся геями, а все это продвигают миллиардеры Билл Гейтс и Джордж Сорос, которые «заставляют нас есть ГМО-продукты, чтобы мы болели и нам нужны были их прививки с чипами».

Тех, у кого еще нет чипов, продолжает блогер, облучают через вышки сотовой связи. Доказательством тому он называет беспричинное чиханье: «это реакция на облучение». В заключение автор, понизив голос, предупреждает, что «их можно вычислить по бледному тону лица, потому что они постоянно сбрасывают кожу».

В Следственном комитете юмора не поняли и возбудили уголовное дело по статье 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). В сообщении на сайте ведомства акцент делается только на словах блогера о том, что коронавирус был создан в центре «Вектор» и путем взрыва якобы умышленно распространен на территории России и КНР.

«Таким образом, указанное лицо публично распространило под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», - заявили в ведомстве. СК устанавливает личность пользователя. Сам блогер, узнав о возбуждении дела, усомнился в адекватности Следственного комитета и подчеркнул, что в своем ролике высмеивал теорию заговора о происхождении коронавируса из российской лаборатории.

«Ролик носит исключительно сатирический характер. Я как раз высмеиваю теорию заговора о российском происхождении вируса. Мне эта теория не кажется правдоподобной, поэтому я ее высмеял», - рассказал сатирик ТАСС. В соцсетях он зарегистрирован под псевдонимом. Год назад молодой человек эмигрировал в США. Он отметил, что будет обжаловать возбуждение уголовного дела независимо от своего местонахождения.

В сентябре прошлого года в одном из лабораторных корпусов центра «Вектор» действительно произошел взрыв, напоминает «Интерфакс». Сообщалось, что во время подготовки к покрасочным работам взорвался газовый баллон, возник пожар на площади 30 кв. метров. Несущие конструкции здания не повредились, биологически опасных веществ в помещении не было. Один из рабочих получил ожоги 45% поверхности тела.