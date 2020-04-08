Фото и видео ⟩ В Италии обрушился автомобильный мост

Автомобильный мост через реку Магра, на севере Италии, обрушился в среду утром, 8 апреля. При падении моста были повреждены два грузовых автомобиля.
Как сообщают местные СМИ, рухнул шестиметровый пролет автомобильного моста в тосканской провинции Аулла. Пока точно не ясно, есть ли пострадавшие, некоторые СМИ сообщают, что один водитель был госпитализирован.
Как сообщает тосканская газета La Nazione, очевидцы на месте происшествия говорят о сильном запахе газа. По предварительным данным, на мосту в момент обрушения находился грузовик телефонной компании.
Газета il Messaggero также сообщает о втором грузовике – мусоровозе, отмечая, что раненых в результате инцидента нет.