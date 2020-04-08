Для оповещения населения Таллинн использует дроны

Начиная со вторника, 7 апреля, дроны ежедневно используются в столичных парках, на побережье, болотах и других местах проведения досуга.
По словам вице-мэра Калле Кландорфа, с помощью дронов можно оповещать людей о действующих правилах и предпринятых мерах, чтобы сберечь здоровье население и, по возможности, снизить риск распространения инфекции.
«Дроны оснащены рупорами, что позволяет оповещать людей об обусловленном коронавирусом положении на трех языках: эстонском, русском и английском, - сказал Калле Кландорф. – Вдобавок население просят соблюдать правило 2+2».
Вице-мэр подчеркнул, что, конечно, у дронов нет цели нарушить приватность людей, прежде всего, речь идет о вспомогательной мере, посредством которой можно противостоять распространению вируса. Оповещение населения в парках, на побережье, болотах, спортивных и прогулочных площадках и прочих местах проведения досуга осуществляет Муниципальная полиция совместно с охранной фирмой USS Security.