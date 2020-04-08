Для оповещения населения Таллинн использует дроны

По словам вице-мэра Калле Кландорфа, с помощью дронов можно оповещать людей о действующих правилах и предпринятых мерах, чтобы сберечь здоровье население и, по возможности, снизить риск распространения инфекции.

«Дроны оснащены рупорами, что позволяет оповещать людей об обусловленном коронавирусом положении на трех языках: эстонском, русском и английском, - сказал Калле Кландорф. – Вдобавок население просят соблюдать правило 2+2».