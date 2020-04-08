Ср, 8.04.2020
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Еще одна сеть объявила о снижении цен на своих заправках

Предприятие по продаже топлива Neste Eesti на фоне снижения цен на нефть на мировом рынке за последний месяц постепенно снизила стоимость горючего на всех своих заправках.

Как передала BNS пресс-служба фирмы, со среды на заправках сети Neste действуют следующие цены — 95-октановый бензин продается по 1,199 евро за литр, 98-октановый бензин — по 1,249 евро за литр и дизельное горючее — по 1,239 евро за литр.

По словам пресс-секретаря Neste Eesti Ристо Сюллусте, снижение цен на горючее вызвано удешевлением сырой нефти на мировом рынке.

В среду во второй половине дня о снижении цен на 5 центов за литр на бензин и на газ LPG в своей сети заправок сообщила фирма Circle K.

Новые расценки на заправках Circle K теперь выглядят так — бензин 95 miles - 1,199 евро за литр, дизельное горючее 1,239 евро за литр и LPG — за литр 0,599 евро.

В конце марта немного снизила цены на своих заправках и Alexela. 

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