Министр народонаселения: богослужений и крестных ходов на Пасху не будет

В связи с введенным в стране чрезвычайным положением на время богослужений храмы закрыты, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Существуют различные обряды и традиции - крестные ходы, мессы, общественные богослужения - все их нужно в этом году отменить. Просто для того, чтобы сохранить здоровье и друг друга", - сказала министр народонаселения Рийна Солман.