Ср, 8.04.2020
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  • Министр народонаселения: богослужений и крестных ходов на Пасху не будет

Министр народонаселения: богослужений и крестных ходов на Пасху не будет

Рийна Солман.

ФОТО: Erik Prozes/Postimees

В преддверии праздников, которые западные христиане отметят уже в ближайшие выходные, а православные - через неделю, министр народонаселения Рийна Солман напомнила, что в этом году пасхальные выходные пройдут по-другому.

В связи с введенным в стране чрезвычайным положением на время богослужений храмы закрыты, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Существуют различные обряды и традиции - крестные ходы, мессы, общественные богослужения - все их нужно в этом году отменить. Просто для того, чтобы сохранить здоровье и друг друга", - сказала министр народонаселения Рийна Солман.

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