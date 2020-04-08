Maxima доставила в Эстонию 600 тысяч защитных масок

Как сообщил BNS исполнительный директор Maxima Eesti Эдвинас Волкас, для предприятия важно, чтобы клиенты и работники могли бы чувствовать себя в безопасности в магазинах Maxima.

Предприятие, являющееся крупнейшей в Восточной Европе и странах Балтии сетью розничной торговли, имеет возможность оформлять большие совместные заказы, благодаря чему в понедельник в Вильнюс прибыл самолет на борту которого были 3,5 миллиона сертифицированных одноразовых масок и защитные перчатки.