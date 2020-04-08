Maxima доставила в Эстонию 600 тысяч защитных масок

В центр логистики торговой сети Maxima Eesti OÜ в среду поступила партия из 600 000 сертифицированных одноразовых масок , предназначенных как для защиты здоровья работников предприятия, так и для продажи клиентам. В ближайшее время в Эстонию поступит также заказанная Maxima партия респираторов без клапанов.
Как сообщил BNS исполнительный директор Maxima Eesti Эдвинас Волкас, для предприятия важно, чтобы клиенты и работники могли бы чувствовать себя в безопасности в магазинах Maxima.
Предприятие, являющееся крупнейшей в Восточной Европе и странах Балтии сетью розничной торговли, имеет возможность оформлять большие совместные заказы, благодаря чему в понедельник в Вильнюс прибыл самолет на борту которого были 3,5 миллиона сертифицированных одноразовых масок и защитные перчатки.
«Из этих 3,5 млн масок в среду в Эстонию было доставлено 600 000, их распределение как между магазинами, так и между работниками для защиты здоровья, а также на продажу всем клиентам, началось немедленно», - сообщил Эдвинас Волкас.