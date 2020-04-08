Ср, 8.04.2020
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Полиция просит помощи в поисках 63-летнего Андрея

Андрей.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках 63-летнего Андрея, который ушел сегодня из дома призрения в деревне Тыйракырве волости Тапа и до сих пор не вернулся.

По состоянию здоровья без посторонней помощи Андрей может попасть в беду.

На нем была серый свитер, черные спортивные брюки, коричневые кроссовки. Его рост 170 см, он худощавого телосложения, у него седые волосы и лысина.

В октябре прошлого года Андрей таким же образом уходил из дома призрения, полиция нашла его тогда в окрестностях Тапа.

Полиция проверила места, где он мог находиться, район квартирных домов в Лехтсе, и дорогу из дома по уходу Прууна в Тапа, но поиски не принесли результатов.

Просим всех, кто видел Андрея, позвонить на номер 112.

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