Полиция просит помощи в поисках 63-летнего Андрея, который ушел сегодня из дома призрения в деревне Тыйракырве волости Тапа и до сих пор не вернулся.
По состоянию здоровья без посторонней помощи Андрей может попасть в беду.
На нем была серый свитер, черные спортивные брюки, коричневые кроссовки. Его рост 170 см, он худощавого телосложения, у него седые волосы и лысина.
В октябре прошлого года Андрей таким же образом уходил из дома призрения, полиция нашла его тогда в окрестностях Тапа.
Полиция проверила места, где он мог находиться, район квартирных домов в Лехтсе, и дорогу из дома по уходу Прууна в Тапа, но поиски не принесли результатов.
Просим всех, кто видел Андрея, позвонить на номер 112.