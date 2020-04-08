Пропавший 63-летний Андрей найден

Ранее полиция просила помощи в поисках 63-летнего Андрея, который ушел 8 апреля из дома призрения в деревне Тыйракырве волости Тапа. К обеду 9 апреля мужчина найден.
Участковый полицейский Раквереского отделения полиции Александер Класберг сказал, что Андрея нашел полицейский патруль, который ехал проверять полученную от местного жителя информацию.
«Когда мы собирали информацию сегодня в деревне Тыйракырве, один местный житель рассказал, что видел похожего человека вчера на дороге в поле, он шел в сторону Тапа. Полицейские направились в указанное место и нашли Андрея на поле. Его передали скорой помощи, которая доставит Андрея в больницу», - сказал полицейский.
Класберг благодарит всех добровольцев, военнослужащих и местных жителей, которые помогали искать Андрея. «Каждый человек и любая информация может в таких случаях оказаться решающе», - сказал он.