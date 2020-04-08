Пропавший 63-летний Андрей найден

«Когда мы собирали информацию сегодня в деревне Тыйракырве, один местный житель рассказал, что видел похожего человека вчера на дороге в поле, он шел в сторону Тапа. Полицейские направились в указанное место и нашли Андрея на поле. Его передали скорой помощи, которая доставит Андрея в больницу», - сказал полицейский.