Согласно одному из сценариев, часть учеников вернется в школу 15 мая

Министр образования и науки Майлис Репс в четверг представит правительству три сценария окончания учебного года. По словам Репс, первый сценарий, согласно которому дети с 1 мая вернутся в школу, вирусологи считают маловероятным, передает Rus.ERR.
Поэтому у министерства есть еще два сценария. Согласно одному из них, часть учеников вернется в школу 15 мая, и обучение будет проходить в маленьких группах до 10 июня.
"То есть частично останется дистанционное обучение на дому, а группы до 10 учеников смогут делать групповые и практические работы, проводить с учителями беседы по развитию и так далее", - пояснила Репс.