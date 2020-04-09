Чт, 9.04.2020
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Житель Эстонии выиграл в Bingo Loto рекордную сумму - 907 тысяч евро!
Джекпот!

Лотерейный билет Bingo. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig

12 недель подряд увеличивался джекпот Bingo Loto, потому что никто не мог выиграть этот главный денежный приз. В среду вечером, 8 апреля, в рамках телепередачи «Большая лото-среда» счастливчику достались 907 тысяч евро, а если быть точными, то 907 296,60 евро. 

Фортуна улыбнулась покупателю, который приобрел лотерейный билет с одним полем на одну игру в интернете. 

Никогда раньше в Эстонии никто не выигрывал такую большую сумму в местной лотерее. А в международной лотерее Eurojackpot большие выигрыши доставались жителям нашей страны всего два раза: миллион евро в Vikinglotto и чуть более миллиона в Eurojackpot в 2016 году. 

Поскольку предполагаемый джекпот лотереи Eurojackpot составляет 90 миллионов евро, то в последние две недели продажа лотерейных билетов в нашей стране была рекордной. Таким образом, количество человек, которые приобрели хотя бы один билет, стало максимальным за всё время. 

Прошлый джекпот в Bingo Loto выиграли 15 января. Тогда главный приз составил 570 тысяч 827 евро. Победила женщина из Харьюмаа. 

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