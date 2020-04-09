Житель Эстонии выиграл в Bingo Loto рекордную сумму - 907 тысяч евро!

Фортуна улыбнулась покупателю, который приобрел лотерейный билет с одним полем на одну игру в интернете.

Никогда раньше в Эстонии никто не выигрывал такую большую сумму в местной лотерее. А в международной лотерее Eurojackpot большие выигрыши доставались жителям нашей страны всего два раза: миллион евро в Vikinglotto и чуть более миллиона в Eurojackpot в 2016 году.

Поскольку предполагаемый джекпот лотереи Eurojackpot составляет 90 миллионов евро, то в последние две недели продажа лотерейных билетов в нашей стране была рекордной. Таким образом, количество человек, которые приобрели хотя бы один билет, стало максимальным за всё время.