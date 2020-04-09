Трамп видит прогресс в переговорах России и Саудовской Аравии по нефти

В то же время он отметил, что сами США вряд ли станут снижать добычу нефти в координации с ОПЕК+, сообщает DW. "Мы уже сократили добычу, потому что ориентируемся на ситуацию на рынке", - заявил американский лидер.

Изначально экстренный саммит стран-участниц ОПЕК+ был запланирован на 6 апреля, но его перенесли на 9 апреля, чтобы получить дополнительное время для переговоров.

Провал сделки ОПЕК+