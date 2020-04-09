Финляндия планирует в ближайшее время снять ограничения на административной границе столичного региона

Об этом сообщила в среду вечером в эфире Yle премьер-министр Финляндии Санна Марин.

По ее словам, эпидемиологическая обстановка в различных районах страны стабилизируется, поэтому для продления ограничений нет оснований.

Финляндия закрыла границы региона Уусимаа, в который входит и Хельсинки, 27 марта. Запрет на въезд и выезд за пределы провинции затронул 1,7 млн человек, т.е. около трети населения страны.