Финляндия планирует в ближайшее время снять ограничения на административной границе столичного региона

Ограничения на въезд и выезд из столичного региона Уусимаа в Финляндии планируется снять 19 апреля, как и планировалось ранее.
По ее словам, эпидемиологическая обстановка в различных районах страны стабилизируется, поэтому для продления ограничений нет оснований.
Финляндия закрыла границы региона Уусимаа, в который входит и Хельсинки, 27 марта. Запрет на въезд и выезд за пределы провинции затронул 1,7 млн человек, т.е. около трети населения страны.
Из-за вызванного коронавирусом кризиса в Финляндии направлены в вынужденный отпуск более 100 000 работников, число безработных выросло на 14 000.