Чт, 9.04.2020
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Финляндия планирует в ближайшее время снять ограничения на административной границе столичного региона

Финляндия закрыла границы региона Уусимаа, в который входит и Хельсинки, 27 марта.

ФОТО: JUSSI NUKARI/AFP

Ограничения на въезд и выезд из столичного региона Уусимаа в Финляндии планируется снять 19 апреля, как и планировалось ранее.

Об этом сообщила в среду вечером в эфире Yle премьер-министр Финляндии Санна Марин.

По ее словам, эпидемиологическая обстановка в различных районах страны стабилизируется, поэтому для продления ограничений нет оснований.

Финляндия закрыла границы региона Уусимаа, в который входит и Хельсинки, 27 марта. Запрет на въезд и выезд за пределы провинции затронул 1,7 млн человек, т.е. около трети населения страны.

Из-за вызванного коронавирусом кризиса в Финляндии направлены в вынужденный отпуск более 100 000 работников, число безработных выросло на 14 000.

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