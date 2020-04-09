Чт, 9.04.2020
Мы платим налоги, чтобы наши правители могли предвидеть события, учиться у остального мира, и если что-то получается, не считали это героическим подвигом. Меэлис Кубитс

В социальном центре Табивере выросло число зараженных коронавирусом

Сотрудники Депаратмента здоровья в социальном центер Табивере.

ФОТО: Margus Ansu

В прошлую пятницу в социальном центре Табивере в волости Тарту было проведено тестирование на коронавирус, в ходе которого выяснилось, что два сотрудника и один постоялец заражены коронавирусом, пишет Tartu Postimees.

По состоянию на вчерашний день тот же диагноз был поставлен уже пяти постояльцам и двум сотрудникам.

Вечером во вторник, кроме двоих уже зараженных сотрудников социального центра, самочувствие ухудшилось еще у одного. В среду на работу не вышли четыре сотрудника, у двоих из которых ранее был обнаружен коронавирус, а еще двое сдали тест во вторник.

В других социальных центрах и домах престарелых Тартумаа случаев заражения коронавирусом не выявлено.

Во вторник четверых постояльцев социального центра Табивере доставили на лечение в Клинику Тартуского университета. Пятому зараженному госпитализация не требуется.

Вчера утром в социальном центре у всех была взята повторная проба на вирус. Результаты станут известны не позднее пятницы.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ