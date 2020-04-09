В социальном центре Табивере выросло число зараженных коронавирусом

По состоянию на вчерашний день тот же диагноз был поставлен уже пяти постояльцам и двум сотрудникам.

Вечером во вторник, кроме двоих уже зараженных сотрудников социального центра, самочувствие ухудшилось еще у одного. В среду на работу не вышли четыре сотрудника, у двоих из которых ранее был обнаружен коронавирус, а еще двое сдали тест во вторник.

В других социальных центрах и домах престарелых Тартумаа случаев заражения коронавирусом не выявлено.

Во вторник четверых постояльцев социального центра Табивере доставили на лечение в Клинику Тартуского университета. Пятому зараженному госпитализация не требуется.