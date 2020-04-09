В социальном центре Табивере выросло число зараженных коронавирусом

В прошлую пятницу в социальном центре Табивере в волости Тарту было проведено тестирование на коронавирус, в ходе которого выяснилось, что два сотрудника и один постоялец заражены коронавирусом, пишет Tartu Postimees.
По состоянию на вчерашний день тот же диагноз был поставлен уже пяти постояльцам и двум сотрудникам.
Вечером во вторник, кроме двоих уже зараженных сотрудников социального центра, самочувствие ухудшилось еще у одного. В среду на работу не вышли четыре сотрудника, у двоих из которых ранее был обнаружен коронавирус, а еще двое сдали тест во вторник.
В других социальных центрах и домах престарелых Тартумаа случаев заражения коронавирусом не выявлено.
Во вторник четверых постояльцев социального центра Табивере доставили на лечение в Клинику Тартуского университета. Пятому зараженному госпитализация не требуется.
Вчера утром в социальном центре у всех была взята повторная проба на вирус. Результаты станут известны не позднее пятницы.