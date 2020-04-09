В Эстонии выросло производство продуктов питания

В обрабатывающей промышленности произведено по сравнению с февралем 2019 года на 6% больше продукции. Среди наиболее весомых промышленных отраслей выросло производство по изготовлению химической продукции и электрооборудования, а самый значительный вклад в рост производства внесла пищевая промышленность. По сравнению с предыдущим годом меньше производилось компьютеров, электронного оборудования и изделий из металла.

На внешний рынок было продано 69% от всей продукции обрабатывающей промышленности, из которой наибольшую часть экспортных продаж составила электронная и фармацевтическая промышленность. Согласно неоткорректированным данным, продажи продукции на экспорт по сравнению с прошлым годом увеличились на 1% и на внутренний рынок уменьшились на 6%.

В соответствии с сезонно откорректированными данными, в промышленности в целом в феврале произведено по сравнению с январем на 9% больше продукции и в обрабатывающей промышленности – на 8% больше.