Чт, 9.04.2020
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В Эстонии выросло производство продуктов питания

Продукты. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

По данным Департамента статистики, промышленные предприятия произвели в феврале столько же продукции, сколько в этом же месяце прошлого года. Из трех промышленных секторов производство продукции увеличилось в обрабатывающей промышленности, но уменьшилось в энергетике и горнодобывающей промышленности.

В обрабатывающей промышленности произведено по сравнению с февралем 2019 года на 6% больше продукции. Среди наиболее весомых промышленных отраслей выросло производство по изготовлению химической продукции и электрооборудования, а самый значительный вклад в рост производства внесла пищевая промышленность. По сравнению с предыдущим годом меньше производилось компьютеров, электронного оборудования и изделий из металла.

На внешний рынок было продано 69% от всей продукции обрабатывающей промышленности, из которой наибольшую часть экспортных продаж составила электронная и фармацевтическая промышленность. Согласно неоткорректированным данным, продажи продукции на экспорт по сравнению с прошлым годом увеличились на 1% и на внутренний рынок уменьшились на 6%.

В соответствии с сезонно откорректированными данными, в промышленности в целом в феврале произведено по сравнению с январем на 9% больше продукции и в обрабатывающей промышленности – на 8% больше.

Производство электроэнергии уменьшилось в сравнении с февралем 2019 года на 48%, а производство тепла сократилось на 8%. Причиной такого сокращения стала высокая, как и в предыдущем году, цена на выбросы углекислого газа и удорожание в связи с этим производства электроэнергии из сланца.

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