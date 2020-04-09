Трамп и Помпео обвинили ВОЗ в ошибках во время кризиса, вызванного коронавирусом

"ВОЗ не смогла сделать то, что от нее все ожидали", - сказал Помпео на брифинге в Белом доме. При этом он заявил, что согласен с позицией Трампа, предложившего подумать, в каком объеме в дальнейшем следует финансировать эту организацию. Вместе с тем госсекретарь подчеркнул, что сейчас не время для того, чтобы думать о смены руководителя ВОЗ.

В свою очередь, Трамп сообщил на этом же брифинге, что в прошлом году США выплатили ВОЗ $452 млн, тогда как Китай - только $42 млн. Днем ранее он назвал эту организацию прокитайской.

Трамп повторил, что будет думать насчет дальнейшего финансирования ВОЗ. "Мы рассмотрим этот вопрос и решим, что нужно делать... в ВОЗ совершили много ошибок", - заявил президент США.

Днем ранее Трамп уже заявлял, что намерен рассмотреть вопрос о том, не следует ли урезать финансирование ВОЗ. В частности, он предположил, что в организации поздно предупредили мировое сообщество о том, насколько опасен вирус COVID-19.

Кроме того, Трамп отверг критику в его адрес со стороны гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, заявившего о недопустимости политизации кризиса с коронавирусом.