Чт, 9.04.2020
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В футбольные правила внесли существенные изменения

Голы отмененные из-за положения вне игры теперь становятся предметом разбора и видеорефери

ФОТО: John Sibley / REUTERS

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявил о внесении изменений и уточнений в некоторые правила игры, передает  Sports.ru.

В частности, IFAB уточнил пункт об игре рукой, подчеркнув, что граница между плечом и рукой при определении нарушения проходит по линии подмышки.

Также теперь случайное попадание мяча в руку атакующего игрока считается нарушением лишь в том случае, если происходит «сразу» перед голом или голевым моментом.

Уточнен пункт о работе ВАР: в правилах прояснили, что видеоассистенты арбитра могут давать главному судье советы о решении, но окончательный вердикт остается за ним.

Произошла корректировка правила офсайда. Теперь, если игрок защищающейся стороны намеренно сыграл рукой, в результате чего мяч оказался у соперника, футболист атакующей команды более не считается находящимся в офсайде.

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