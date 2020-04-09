Интересная картина изменения цен на земельные участки в различных уездах

По данным Земельного департамента, в 2019 году было совершено почти 2400 сделок купли-продажи участков для жилищного строительства, что на 11% меньше, чем в 2018 году. Общая стоимость таких сделок составила почти 118 миллионов евро, сократившись на 1% по сравнению с 2018 годом.

«Медианная цена квадратного метра незастроенных земельных участков за год выросла почти на 2% и достигла в 2019 году самого высокого уровня за последние 11 лет - 10,8 евро, - объяснил главный специалист отдела оценки недвижимости Земельного департамента Йоханнес Ныупу. - Учитывая, что в денежном выражении медианная цена по сравнению с предыдущим годом увеличилась всего на 0,2 евро за квадратный метр, можно сказать, что в последние два года общий уровень цен в секторе был довольно стабильным».

ФОТО: Maaamet

Уровень цен сделок с незастроенной жилой землей был самым высоким в Харьюмаа, где в 2019 году медианная цена квадратного метра равнялась 25,6 евро. Снижение медианной цены по сравнению с 2018 годом составило почти 4%, но в этом случае следует учитывать, что в 2018 году в Харьюмаа произошел значительный рост цен. За Харьюским уездом последовали Тартуский уезд (16,6 евро за квадратный метр, годовой рост - 7,7%) и Пярнуский уезд (9,0 евро за квадратный метр, снижение цены за год на 2,4%). Самая низкая медианная цена квадратного метра незастроенных земельных участков для жилищного строительства была в 2019 году в Пылваском уезде, где составила 0,5 евро.