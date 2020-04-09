Керсти Кальюлайд: в будущем кризисные учения надо проводить ежегодно

Вызванный эпидемией коронавируса кризис показывает необходимость готовиться к таким ситуациям и проводить в будущем кризисные учения ежегодно, чтобы в ситуации реального кризиса не выяснилось, что мы к нему не готовы, считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
"Что касается готовности системы здравоохранения к кризису, то, разумеется, мы теперь решим эту ситуацию. Точно так же, как мы начали искать решение, как получить на автозаправке топливо, когда нет электричества. Но широкая программа защиты государства намного многограннее. На самом деле, нужно ли нам ждать в каждой сфере кризиса, чтобы убедиться в том, что мы не были готовы?", - сказала Кальюлайд в среду в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV.
По оценке президента, в Эстонии необходимо ежегодно проводить кризисные учения: "Многие самоуправления, которые расположены в очень спокойных местах и не видят больших рисков для окружающей среды на своей территории, не успели об этом подумать. Конечно, у нас была административная реформа и самоуправления много работали над налаживанием тесного сотрудничества, но для готовности к кризисам как раз и нужно много тренироваться".