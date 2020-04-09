Керсти Кальюлайд: в будущем кризисные учения надо проводить ежегодно

"Что касается готовности системы здравоохранения к кризису, то, разумеется, мы теперь решим эту ситуацию. Точно так же, как мы начали искать решение, как получить на автозаправке топливо, когда нет электричества. Но широкая программа защиты государства намного многограннее. На самом деле, нужно ли нам ждать в каждой сфере кризиса, чтобы убедиться в том, что мы не были готовы?", - сказала Кальюлайд в среду в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV.