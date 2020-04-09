SEB: кризис повышает интерес жителей Эстонии к инвестированию

По оценке банка SEB, с кризисом, вызванным коронавирусом, вырос интерес к инвестированию. На это указывают увеличивающееся количество открывающихся инвестиционных счетов, рост общей торговой активности и очень высокая популярность консультационных сессий. Время покажет, насколько сильна нынешняя тенденция.
Глава отдела SEB Markets Прийт Тамме: «Много новых, но и уже опытных инвесторов, безусловно, заинтересованы в том, чтобы поймать дно рынка и получить максимальную прибыль от следующего периода роста. Для опытных инвесторов каждый кризис может предлагать реальную возможность взять максимум от роста следующего периода. Безусловно, есть инвесторы, которые уже некоторое время ожидали падения рынка, однако крайне прискорбно признавать, что возможность для инвесторов открывается из-за такого горестного и неприятного факта, как распространение пандемии».
«SEB считает вполне логичной тенденцию роста инвестирования, поскольку за последние несколько лет инвестирование приобрело большую популярность. У людей накопились знания и сбережения, и их теперь пробуют инвестировать. Однако стоит помнить, что нынешний кризис не возник по классическим причинам и, безусловно, отличается от предыдущих кризисов. Помимо этого, при любых падениях крайне сложно уловить дно», – добавил Тамме.
По оценке SEB, в эстонском обществе интерес к инвестированию находится в тенденции роста, и цель эстонского инвестора – прежде всего, уберечь свои сбережения от инфляции и обеспечить себе достаточный доход по достижении пенсионного возраста. Из числа финансовых инструментов эстонские инвесторы проявляют интерес в основном к акциям и инвестиционным фондам. По оценке банка, благоприятное время для начала инвестирования наступает в тот момент, когда у инвестора создан денежный буфер как минимум на три месяца. Банк напоминает, что инвестирование – это не быстрый способ обогащения, а деятельность, которая требует тщательного планирования, выдержки и продолжительного временного горизонта.