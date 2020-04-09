SEB: кризис повышает интерес жителей Эстонии к инвестированию

Глава отдела SEB Markets Прийт Тамме: «Много новых, но и уже опытных инвесторов, безусловно, заинтересованы в том, чтобы поймать дно рынка и получить максимальную прибыль от следующего периода роста. Для опытных инвесторов каждый кризис может предлагать реальную возможность взять максимум от роста следующего периода. Безусловно, есть инвесторы, которые уже некоторое время ожидали падения рынка, однако крайне прискорбно признавать, что возможность для инвесторов открывается из-за такого горестного и неприятного факта, как распространение пандемии».

«SEB считает вполне логичной тенденцию роста инвестирования, поскольку за последние несколько лет инвестирование приобрело большую популярность. У людей накопились знания и сбережения, и их теперь пробуют инвестировать. Однако стоит помнить, что нынешний кризис не возник по классическим причинам и, безусловно, отличается от предыдущих кризисов. Помимо этого, при любых падениях крайне сложно уловить дно», – добавил Тамме.