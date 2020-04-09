"Реал" урезал зарплату игрокам основного состава

Как сообщается в официальном заявлении клуба, игроки, тренерский штаб и руководители «Реала» сократят зарплаты на 10-20%. Окончательно процент будет определен, когда станет известно, на каких условиях завершится текущий сезон.

Меры касаются основной футбольной команды, а также баскетболистов.

Отмечается, что решение позволяет не уменьшать заработную плату прочих сотрудников клуба. При этом «Реал» считает, что оно было необходимым в условиях прекращения коммерческой деятельности и финансовых потерь клуба.

Ранее «Барселона» объявила о снижении зарплат игроков на 70%. Сообщалось, что каталонский клуб рассматривает возможность дальнейшего понижения зарплат.

«Реал» тратит на зарплаты первой футбольной команды 283 млн евро, не считая бонусов и призовых.