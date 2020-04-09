Чт, 9.04.2020
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"Реал" урезал зарплату игрокам основного состава

Фрагмент матча "Реал" - "Атлетик" (0:0)

ФОТО: Legan P. Mace/ZUMAPRESS.com

«Реал» пошел на понижение зарплат в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщается в официальном заявлении клуба, игроки, тренерский штаб и руководители «Реала» сократят зарплаты на 10-20%. Окончательно процент будет определен, когда станет известно, на каких условиях завершится текущий сезон.

Меры касаются основной футбольной команды, а также баскетболистов.

Отмечается, что решение позволяет не уменьшать заработную плату прочих сотрудников клуба. При этом «Реал» считает, что оно было необходимым в условиях прекращения коммерческой деятельности и финансовых потерь клуба.

Ранее «Барселона» объявила о снижении зарплат игроков на 70%. Сообщалось, что каталонский клуб рассматривает возможность дальнейшего понижения зарплат.

«Реал» тратит на зарплаты первой футбольной команды 283 млн евро, не считая бонусов и призовых.

Eсли спонсоры «Реала» попросят вернуть часть средств по контрактным обязательствам, клуб попадет в непростую ситуацию. Убытки могут достичь 150 млн евро.

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