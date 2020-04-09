Налогово-таможенный департамент: бюро обслуживания будут закрыты как минимум до начала мая

30 апреля – это срок представления деклараций о доходах физических лиц, но декларации о доходах на бумаге будут приниматься MTA даже после его завершения, по меньшей мере до конца мая.

«Львиная доля деклараций о доходах представлена в электронном виде, но всегда найдутся люди, которые предпочитают заполнять декларации на бумаге. Поскольку бюро обслуживания MTA по-прежнему закрыты, то мы будем принимать декларации даже после завершения срока, – сказал руководитель сферы общедоступных услуг MTA Сандер Аасна. - Мы рекомендуем людям, входящим в группу риска COVID-19, не беспокоиться и спокойно ждать. Например, сейчас плохим решением является – посещение более молодых родственников, чтобы с их помощью представить декларацию в электронном виде – лучше остаться дома и избежать контактов».

По состоянию на 8 апреля было представлено 675 000 деклараций о доходах, из которых 14 800 на бумаге. По оценкам, еще не представлено 70 000 деклараций о доходах. Переплаченный подоходный налог был возвращен в размере 166 млн. евро, к доплате назначено 32,5 млн. евро. Возвращенный подоходный налог был направлен на пожертвование в сумме 118 000 евро.

Все электронные каналы и инфотелефоны MTA продолжают работать – открыты инфотелефоны: для частных клиентов 880 0811, для бизнес-клиентов 880 0812 и для клиентов, нуждающихся в таможенной информации, 880 0814; а также имеется возможность написать по э-почте: eraklient@emta.ee, ariklient@emta.ee или tolliinfo@emta.ee соответственно.