Пивовары - о падении продаж: у людей сейчас нет поводов пить

Чтобы купить ящик пива, нужен какой-то повод, но праздники и вечеринки сейчас не проводятся - так обосновывают крупные эстонские производители пива тот факт, что их продажи упали на треть, пишет Postimees.
Самый большой удар для пивоваров в настоящее время исходит из сектора horeca (гостиницы, рестораны и предприятия общественного питания - ред.).
"Они упали практически до нуля. Рестораны покупают немного напитков, но мало», - говорит руководитель пивоваренного завода Saku Яан Хярмс.
Вдобавок к тавернам, почти полностью рухнули продажи на северной границе, поскольку туристы просто не проходят через порт. То же касается и южной границы, так как на латвийско-эстонской границе был восстановлен погранконтроль, и несколько водочных магазинов там временно закрылись.
Что позволяет пивоварам держаться на плаву, так это экспорт пива и других напитков. Совсем недавно Saku отправил контейнер пива в Китай, а также сидр в Руанду.
"Это немного спасает, но радоваться все равно нечему. Все тянется ужасно медленно. Поставки откладываются, отмененяются или заказчик остается должен денег», - сказал Хярмс, но выразил надежду, что ситуация улучшится.
Вторым, наиболее важным источником дохода по-прежнему остаются продажи местным магазинам. Но здесь возникает вопрос, хотят ли люди вообще покупать пиво, если им приходится проводить большую часть времени в одиночестве или с семьей дома, а вечеринки и большие собрания запрещены. На это пивовары отвечают и так и так.
"Один момент в марте, когда начал распространяться слух, что продажа алкоголя вообще может быть запрещена, сильно подстегнул продажи на несколько дней», - сказал глава пивоваренного завода. В целом продажи пива в магазины в настоящее время остались на том же уровне, что и в прошлом году, но, по словам Хярмса, к апрелю можно ожидать снижения примерно на десять процентов. Он не верит, что объемы пива, которые раньше люди выпивали в барах, теперь переберутся в домашние стены.
Розничная торговля еще держится
«Если говорить о себе, то, по сути, я две недели видел только свою семью. Даже если наступит хорошая погода или я сделаю сауну, я выпью одно пиво. Нет особых причин открывать второе и третье», - указал Хярмс на то, что в одиночку люди в среднем потребляют меньше алкогольных напитков. Другая причина в том, что когда доходы людей падают, а некоторые вообще теряют работу, они просто тратят меньше денег на алкоголь. То же самое произошло во время предыдущего экономического кризиса, когда резко уменьшилось потребление спиртного.
Тармо Нооп, глава крупнейшего в Эстонии производителя пива A. Le Coq, сказал, что у них по сути та же история. Исчезновение сектора Horeca и трансграничной торговли "откусило" около 25 процентов оборота, в то время как экспорт нормальный, а розничные продажи все еще стабильны. «По сравнению со многими другими областями, я могу сказать, что мы справимся и не будем просить помощи со стороны государства, но нам тоже придется потуже затянуть ремни», - сказал Нооп.
По словам легендарного пивовара, A. Le Coq хранит яйца в разных корзинах: они производят пиво, воду, соки и безалкогольные напитки, которые продаются на экспорт, в торговые сети, оптовым торговцам, в приграничные магазины, а также дочерним компаниям. «Это спасает нас от худшего», - сказал Нооп.
Что касается потребления алкоголя в изоляции, тут он не совсем согласен с Хярмсом. «Хотя люди пьют меньше, совсем без напитков им все равно не обойтись. Так что я сейчас определенно не наблюдаю перехода исключительно на воду и хлеб», - пошутил Нооп, по мнению которого, даже в четырех стенах людям нужно разнообразие.
«Приближается лето, и погода налаживается - так что домашние барбекю и сауны, вероятно, совсем уж не отменятся. По крайней мере, в кругу семьи, ведь нужно приложить усилия, чтобы настроение не падало до нуля», - сказал он.
Ни одно пивоваренное производство еще не сокращало людей и не урезало зарплаты. По словам Хярмса, они не строят планов далее, чем на неделю вперед, и принимают решения в текущем режиме. Многие сотрудники в настоящее время находятся в отпуске. Нооп добавил, что они пытаются избежать сокращений персонала. Если работы меньше, работника просят взять отпуск. По словам пивовара, следует иметь в виду, что даже если сегодня нет работы, рабочие могут понадобиться завтра.
Мелкие пивовары замерли
Если крупные пивоварни держатся из-за разнообразия ассортимента, мелким производителям гораздо сложнее.
Владелец и глава пивоварни Põhjala Энн Парель сказал, что как розничная, так и оптовая торговля упали на 80-90 процентов. Пивной ресторан Põhjala, который открылся год назад, закрыт, экскурсии не проводятся, и экспорт за некоторыми исключениями обвалился. Единственный доход поступает от онлайн-продаж.
Но самой большой проблемой Парель считает круговую задолженность. «Клиенты должны нам сотни тысяч евро, но поскольку везде трудные времена, деньги перемещаются с большим трудом», - сказал он. Вот почему и сама пивоварня Põhjala оказалась в долгах. "К счастью, в настоящее время их не так много, и всякий раз, когда приходят деньги, мы оплачиваем счета", - пообещал Парель. Постоянные расходы и заработная плата покрываются резервами.
В нынешнем застойном состоянии, как называет его Парель, пивоварня занимается поддержаниемкультуры и ноу-хау компании. «Для нас кризис закончится, когда снова откроются бары и рестораны. С этого времени мы будем заниматься уже последствиями кризиса и прогнозируем, что восстановление нормальной деловой активности может занять до года», - признал он.
Водка используется для дезинфекции
Торговые сети говорят, что, хотя продажи легкого алкоголя остались на том же уровне или немного увеличились, продажи крепкого алкоголя, особенно 80-процентной водки, резко выросли.
Давно занимающийся торговец алкоголем Рихо Маурер сказал, что не может сказать, потребляют ли сейчас люди больше или меньше алкоголя сейчас. «Однако есть изменения в целевом назначении алкоголя, потому что наиболее популярным продуктом является водка крепостью 80%», - отметил он. Можно предполагать, что она будет использоваться для дезинфекции и компрессов.
Представитель Rimi Катрин Батс сказала, что продажи обычной водки выросли в среднем на десять процентов. Мартин Мийдо, глава отдела коммуникаций Coop, напротив, отметил, что, хотя продажи крепкого алкоголя действительно возросли, это ничто по сравнению с консервированными продуктами, продажи которых выросли на 336%.