Пивовары - о падении продаж: у людей сейчас нет поводов пить

По словам легендарного пивовара, A. Le Coq хранит яйца в разных корзинах: они производят пиво, воду, соки и безалкогольные напитки, которые продаются на экспорт, в торговые сети, оптовым торговцам, в приграничные магазины, а также дочерним компаниям. «Это спасает нас от худшего», - сказал Нооп.

Что касается потребления алкоголя в изоляции, тут он не совсем согласен с Хярмсом. «Хотя люди пьют меньше, совсем без напитков им все равно не обойтись. Так что я сейчас определенно не наблюдаю перехода исключительно на воду и хлеб», - пошутил Нооп, по мнению которого, даже в четырех стенах людям нужно разнообразие.

«Приближается лето, и погода налаживается - так что домашние барбекю и сауны, вероятно, совсем уж не отменятся. По крайней мере, в кругу семьи, ведь нужно приложить усилия, чтобы настроение не падало до нуля», - сказал он.

Ни одно пивоваренное производство еще не сокращало людей и не урезало зарплаты. По словам Хярмса, они не строят планов далее, чем на неделю вперед, и принимают решения в текущем режиме. Многие сотрудники в настоящее время находятся в отпуске. Нооп добавил, что они пытаются избежать сокращений персонала. Если работы меньше, работника просят взять отпуск. По словам пивовара, следует иметь в виду, что даже если сегодня нет работы, рабочие могут понадобиться завтра.

Мелкие пивовары замерли

Если крупные пивоварни держатся из-за разнообразия ассортимента, мелким производителям гораздо сложнее.

Владелец и глава пивоварни Põhjala Энн Парель сказал, что как розничная, так и оптовая торговля упали на 80-90 процентов. Пивной ресторан Põhjala, который открылся год назад, закрыт, экскурсии не проводятся, и экспорт за некоторыми исключениями обвалился. Единственный доход поступает от онлайн-продаж.

Но самой большой проблемой Парель считает круговую задолженность. «Клиенты должны нам сотни тысяч евро, но поскольку везде трудные времена, деньги перемещаются с большим трудом», - сказал он. Вот почему и сама пивоварня Põhjala оказалась в долгах. "К счастью, в настоящее время их не так много, и всякий раз, когда приходят деньги, мы оплачиваем счета", - пообещал Парель. Постоянные расходы и заработная плата покрываются резервами.

В нынешнем застойном состоянии, как называет его Парель, пивоварня занимается поддержаниемкультуры и ноу-хау компании. «Для нас кризис закончится, когда снова откроются бары и рестораны. С этого времени мы будем заниматься уже последствиями кризиса и прогнозируем, что восстановление нормальной деловой активности может занять до года», - признал он.