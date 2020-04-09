Уроки Курессаареской больницы

По словам Лаане, коронавирус крайне заразен. Он надеется, что будет дальше исследовано утверждение японских ученых о том, что микрочастицы коронавируса, которые вылетают изо рта во время разговора или чихания, могут оставаться в воздухе в помещении более 20 минут: «Если бы вирус распространялся только от поверхностей или воздушно-капельным путем, как грипп, зараженных было бы меньше».

С больными Covid могли бы заниматься выздоровевшие врачи

Неизвестно, как много людей переносят вирус бессимптомно, и когда он исчезает из организма. В Исландии на предмет коронавируса проанализировали шесть процентов населения и у половины сдавших анализы на момент сдачи симптомов еще или уже не было: «Если симптомов нет, через две недели после заболевания можно вернуться на работу. С другой стороны, здоровым признается тот, кто два раза подряд сдал отрицательный анализ. Сейчас у работников анализы не берут, хотя могли бы».

А кризис персонала не заканчивается. Пришедшая в больницу на помощь врач по инфекционным болезням Керстин Касе предложила, что прошедший карантин, не имеющий симптомов доктор, который носит защитные средства и соблюдает все правила, до сдачи анализа мог бы лечить больных коронавирусом пациентов. В то же время он не должен соприкасаться со здоровыми коллегами и пациентами. До того идею должен одобрить Департамент здоровья.

Лаане советует обязательно носить маски. Критики говорят, маска защищает только других. Но носителем вируса может быть и внешне здоровый человек, поэтому было бы лучше, чтобы маски носил каждый: «Я делал исследовательскую работу в Бостоне, где работают самые именитые университеты мира. Если мэр Бостона везде ходит в маске и говорит, что это помогает, в это стоит верить».

Плановая работа врачей-специалистов пока остановлена до мая, и тех, кому нужна неотложная помощь, стараются как можно быстрее выписать домой. У пациентов с хроническими заболеваниями постепенно начинают заканчиваться рецепты, семейные врачи могут выписывать не все лекарства: «Это нужно пересмотреть следующим шагом. Ревматолог или невролог приезжают к нам с материка, договоримся, как они смогут помочь людям».

Коронавирус сломил 53-летнюю работницу больницы

Во вторник умерла 53-летняя работница по уходу Курессаареской больницы, которая стала первым медицинским работником Эстонии, погибшим от вируса.

«Но еще важнее, что речь идет о чье-то матери, бабушке и близком и любимом человеке, о котором скорбят многие, - написала Курессаареская больница и выразила глубокое соболезнование родственникам. – В мыслях мы с вами».

Соболезнование выразил медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов. Волостной старейшина Мадис Каллас, руководитель кризисной комиссии Сааремаа написал, что от всей души благодарит работников на передовой как в Курессаареской больнице, так и в домах попечения, где самоотверженно трудятся во имя того, чтобы наши дети, матери-отцы, бабушки-дедушки, друзья и родственники получали как можно лучшее лечение, помощь и заботу: «Вы настоящие герои для Сааремаа и островитян. Спасибо вам за все!»

Мадис Каллас отметил, что героям тоже нужна помощь: от нашего поведения зависит, много или мало у них в дальнейшем будет работы: «Лучшее, что мы можем сделать для себя и других, это оставаться дома и препятствовать дальнейшему распространению вируса, а также снизить нагрузку на работающих в больнице и домах попечения людей».

Saarte Hääl