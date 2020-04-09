Уроки Курессаареской больницы

Большая часть рабочего дня руководителя по лечебной части Курессаареской больницы Эдварда Лаане состоит из кризисных совещаний. Семья видела Лаане в последний раз в женский день, но домой он попадет только тогда, когда будет снято чрезвычайное положение. «Коронавирус нельзя утащить на материк. Смертность от Covid-19 на Сааремаа, конечно, не такая большая, как Италии, но мы видим, насколько тяжело протекает двустороннее воспаление легких». Вчера умерла первая работница больницы, пишет Postimees.
Жителю материка крупнейший остров Эстонии кажется белой вороной. Из 404 выявленных на прошлой неделе случаев заражения коронавируса 44 процента вновь оказались на доле Сааремаа. В начале кризиса очагом заражения был и Выру, но на прошлой неделе в уезде выявили всего два новых случая заболевания. В понедельник руководитель отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай сказал, что если медицинский работник не считает контакт с пациентом риском заражения и не пользуется средствами индивидуальной защиты, то это и становится причиной заражения. По словам анонимного источника, вырусцев ставят в пример островитянам.
Сааремасцев такое сравнение больно ранит. Именно с разрешения Департамента здоровья в начале марта в Курессааре в присутствии 1400 зрителей прошли две волейбольные встречи с итальянцами. И Лаане звонили и спрашивали мнение. «Если команда здорова и протестирована, то опасности нет», - сказал он. Позже выяснилось, что в зарубежной команде больные все же были.
До выявления первых зараженных оставалась неделя и в это время в больнице полным ходом шла обычная работа, как и распространение вируса по всему острову.
Недостаточную внимательность можно предъявить в качестве претензии кому угодно, только не Лаане. В день объявления чрезвычайного положения, 12 марта, он проконсультировался с экспертами из Тартуского университета. Через два дня больница написала в социальных сетях, что не может гарантировать обществу, что среди работников нет зараженных. Рекомендации Департамента здоровья опережали на шаг вперед.
«Еще до объявления чрезвычайного положения перед входом в ЭМО установили триажную палатку, - вспоминает Лаане. – Через нее дальше проходили только пациенты без симптомов». Остальных отправляли в изолированные палаты, где больными до появления результатов анализов занимались работники, одетые в защитные костюмы.
«Департамент здоровья разрешил скорой помощи брать анализы лишь у части людей с симптомами». Но внезапно их оказалось так много, что очередь на анализы со скорой растянулась на 36 часов. Помощи с материка не было. Решили помочь себе сами. Звонившие на номер 112 и нуждавшиеся в сдаче анализов люди сами приезжали на машинах на место и сдавали анализы у больницы. Экономили время скорой помощи и средства индивидуальной защиты, поскольку не нужно было переодеваться после каждого выезда к новому пациенту. Департамент здоровья запретил больнице заниматься самодеятельностью, Сааремаа с самым большим распространением вируса пришлось вести себя, как все другие уезды.
Еще 26 марта только присоединившийся к кризисному штабу Департамента здоровья медицинский руководитель Аркадий Попов сказал, что Эстонии полевых госпиталей, наподобие китайских, не требуется. Но рост положительных результатов анализов на Сааремаа не заканчивался, больных только прибывало. «Были заполнены первое и второе отделения Covid. Возник вопрос, что будет, если заполнится и последнее», - рассказал Лаане. Помощь пришла от вооруженных сил, и у Курессаареской больницы установили полевой госпиталь. В прошлую пятницу вечером в палатку поступил первый пациент.
Аналитики не исключают новой волны заболеваемости
«Это словно напугало вирус, потому что во вторник в полевом госпитале находились всего четверо больных, которые в действительности поместились бы и в доме». В среду в больнице имелось 16 свободных мест. Аналитики считают, что в ближайшие дни сааремаасцев может накрыть новая волна заболеваемости, поскольку две недели было выявлено много зараженных. При ухудшении ситуации больница сможет принять до 41 человека.
Вместе с полевым госпиталем на остров прибыл и дополнительный персонал. Так в итоге работники больницы могли заняться тестированием: «Если бы мы начали тестирование раньше и узнали бы, что у нас 50 зараженных вирусом, это означало бы закрытие больницы», - сказал Лаане. В среду в Курессаареской больнице среди работников умелись 75 носителей вируса. Два врача уже вернулись на работу, в ближайшее время должны вернуться еще почти 20 работников. Одна из членов команды, 53-летняя работница по уходу, во вторник умерла от Covid.
Вирус мог попасть в больницу несколькими путями: «Родственники – дети или внуки – привозили пожилых людей в больницу, молодые приходили сами или соприкасались с теми, кто ходил на волейбольный матч, или привозили работников, или пациентов». Вирусологическая ситуация показывает, что и насколько быстро нужно сделать в другой раз: «Это урок на будущее и урок для других больниц».
На замену заболевших работников в больницу приехали 30 человек. Полторы недели работает приехавший из столицы кардиолог Хассо Ууэтоа, который принимает прибывших в больницу пациентов с подозрением на коронавирус. Каждый больной помещается в отдельную палату, где сначала до 36 часов ждет результаты анализов. «Когда выхожу из одного помещения, снимаю старый защитный костюм и, заходя в другое, надеваю новый. Переодеваний хватает, а защитных средств расходуется много», - говорит Ууэтоа.
С болеющими коронавирусом работники занимаются в одном костюме в течение всей смены. Ууэтоа соприкасается с зараженным во время ночных дежурств: «Тут, по сути, оказались в тупике, потому что положительные результаты массового тестирования вывели из графика дежурств и докторов, дыры пришлось латать новичками, в том числе и мной». В отделении много хронических больных из домов попечения: «Их здоровье только ухудшается, и они и без коронавируса являются тяжелыми пациентами, в том числе и морально».
В больнице очень не хватает работников по уходу и медсестер, пришедшим на помощь в отделения предлагают еду, ночлег, двойную зарплату. В вербовочном призыве Департамент здоровья обещал обеспечить отвечающими требованиям защитными средствами, поэтому после ухода не нужно будет отбывать двухнедельный карантин. Смелое обещание.
По словам Ууэтоа, остаться здоровым сложно, хотя в доме выделены отдельные зоны для здоровых и больных, работают кварцевые лампы: «Уборка помещений идет так, что парни приходят в скафандрах, из аппаратов, похожих на опрыскиватели яблонь, заливают полы сильно пахнущей спиртом субстанцией и моют их».
По словам Лаане, коронавирус крайне заразен. Он надеется, что будет дальше исследовано утверждение японских ученых о том, что микрочастицы коронавируса, которые вылетают изо рта во время разговора или чихания, могут оставаться в воздухе в помещении более 20 минут: «Если бы вирус распространялся только от поверхностей или воздушно-капельным путем, как грипп, зараженных было бы меньше».
С больными Covid могли бы заниматься выздоровевшие врачи
Неизвестно, как много людей переносят вирус бессимптомно, и когда он исчезает из организма. В Исландии на предмет коронавируса проанализировали шесть процентов населения и у половины сдавших анализы на момент сдачи симптомов еще или уже не было: «Если симптомов нет, через две недели после заболевания можно вернуться на работу. С другой стороны, здоровым признается тот, кто два раза подряд сдал отрицательный анализ. Сейчас у работников анализы не берут, хотя могли бы».
А кризис персонала не заканчивается. Пришедшая в больницу на помощь врач по инфекционным болезням Керстин Касе предложила, что прошедший карантин, не имеющий симптомов доктор, который носит защитные средства и соблюдает все правила, до сдачи анализа мог бы лечить больных коронавирусом пациентов. В то же время он не должен соприкасаться со здоровыми коллегами и пациентами. До того идею должен одобрить Департамент здоровья.
Лаане советует обязательно носить маски. Критики говорят, маска защищает только других. Но носителем вируса может быть и внешне здоровый человек, поэтому было бы лучше, чтобы маски носил каждый: «Я делал исследовательскую работу в Бостоне, где работают самые именитые университеты мира. Если мэр Бостона везде ходит в маске и говорит, что это помогает, в это стоит верить».
Плановая работа врачей-специалистов пока остановлена до мая, и тех, кому нужна неотложная помощь, стараются как можно быстрее выписать домой. У пациентов с хроническими заболеваниями постепенно начинают заканчиваться рецепты, семейные врачи могут выписывать не все лекарства: «Это нужно пересмотреть следующим шагом. Ревматолог или невролог приезжают к нам с материка, договоримся, как они смогут помочь людям».
Люди сбежали из города
- По состоянию на вчера, положительные анализы на коронавирус на Сааремаа сдали 437 человек, всего в Эстонии таких было 1185. По всей стране было взято 24 813 анализов. В Курессаареской больнице на инфекционном лечении находятся 55 человек, всего в Эстонии – 139.
- От Covid-19 умерли 24 человека, 15 из них островитяне.
- По данным, собранным в Google, начиная с введения чрезвычайного положения, повседневное передвижение островитян сократилось на 80 процентов. Улицы Курессааре пусты, люди сидят по домам, часть сбежали на дачи. В деревнях, где обычно зимуют пара семей, большая часть домов заселена. На Абрука и Вилсанди людей столько же, сколько летом.
- В здании Сюдамекоду на Упра под эгидой кризисного дома собрали всех носителей корнавируса из домов попечения, 47 стариков, которым не нужно больничное лечение. Кризисный дом нанимает добровольцев в работники по уходу и уборщицы, которых отдельно обучают. Работникам по уходу платят девять евро в час (брутто).
Коронавирус сломил 53-летнюю работницу больницы
Во вторник умерла 53-летняя работница по уходу Курессаареской больницы, которая стала первым медицинским работником Эстонии, погибшим от вируса.
«Но еще важнее, что речь идет о чье-то матери, бабушке и близком и любимом человеке, о котором скорбят многие, - написала Курессаареская больница и выразила глубокое соболезнование родственникам. – В мыслях мы с вами».
Соболезнование выразил медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов. Волостной старейшина Мадис Каллас, руководитель кризисной комиссии Сааремаа написал, что от всей души благодарит работников на передовой как в Курессаареской больнице, так и в домах попечения, где самоотверженно трудятся во имя того, чтобы наши дети, матери-отцы, бабушки-дедушки, друзья и родственники получали как можно лучшее лечение, помощь и заботу: «Вы настоящие герои для Сааремаа и островитян. Спасибо вам за все!»
Мадис Каллас отметил, что героям тоже нужна помощь: от нашего поведения зависит, много или мало у них в дальнейшем будет работы: «Лучшее, что мы можем сделать для себя и других, это оставаться дома и препятствовать дальнейшему распространению вируса, а также снизить нагрузку на работающих в больнице и домах попечения людей».
Saarte Hääl