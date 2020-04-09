Водитель грузовика умер за рулем

Сегодня около 9.30 утра в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Пыльтсамаа в деревне Пиккнурме грузовик выехал в кювет. За рулем был обнаружен мертвый 43-летний мужчина.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк сказал, что собранные на месте происшествия доказательства дают основание полагать, что сидевший за рулем 43-летний человек скончался по причинам медицинского характера. "Расположение грузовика, следы шин на обочине и данные тахографа о скорости говорят о том, что у него могли случиться проблемы со здоровьем. Перед тем, как съехать с дороги, грузовик плавно терял скорость, пока в один момент машина не съехала с дороги и не встала на обочине", - рассказывает Вирк.