Водитель грузовика умер за рулем
Сегодня, 9 апреля, утром в полицию поступило сообщение о съехавшем в кювет грузовике, за рулем которого был обнаружен мертвый человек.
Сегодня около 9.30 утра в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Пыльтсамаа в деревне Пиккнурме грузовик выехал в кювет. За рулем был обнаружен мертвый 43-летний мужчина.
Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк сказал, что собранные на месте происшествия доказательства дают основание полагать, что сидевший за рулем 43-летний человек скончался по причинам медицинского характера. "Расположение грузовика, следы шин на обочине и данные тахографа о скорости говорят о том, что у него могли случиться проблемы со здоровьем. Перед тем, как съехать с дороги, грузовик плавно терял скорость, пока в один момент машина не съехала с дороги и не встала на обочине", - рассказывает Вирк.
Он отметил, что грузовик не выехал на встречную полосу по воле случая. "Движение на этом шоссе активное, поэтому, если бы он выехал на встречную полосу, последствия несчастного случая были бы гораздо тяжелее", - оценил представитель полиции.