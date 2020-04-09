Борьба с коронавирусом: Эстония передаст беднейшим странам мира 100 000 евро

В ответ на просьбу Всемирной организации здравоохранения об оказании помощи Эстония выделит 100 000 евро в качестве гуманитарной помощи для предотвращения распространения коронавируса и смягчения его последствий в самых бедных странах мира, пишет Postimees.
Всемирная организация здравоохранения обратилась с просьбой к странам и организациям здравоохранения во всем мире с призывом помочь самым слабым системам здравоохранения быть такими же сильными в борьбе с коронавирусом. По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, солидарная с другими правительствами Эстония хочет внести свой вклад в предотвращение глобального распространения эпидемии.
«Коронавирус распространился по всему миру. Если мы хотим взять распространение вируса под контроль и защитить здоровье всех нас, мы должны это сделать во всех странах мира», - сказал Рейнсалу.
Случаи COVID-19 также достигли Африки и Ближнего Востока, где возможное дальнейшее распространение вируса в зонах конфликтов и в странах со слабыми системами здравоохранения вызывает беспокойство у гуманитарных работников. В конце марта Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ) и Всемирная организация здравоохранения направили общий запрос на гуманитарную помощь на сумму два миллиарда долларов США.
Цель международной просьбы о помощи - помочь людям в беднейших странах мира. Особое внимание будет уделено уязвимым группам, таким как пожилые люди, люди с ограниченными возможностями, женщины и дети. Собранные средства будут направлены в основном на поставку медицинского и лабораторного оборудования нуждающимся развивающимся странам, на кластер по вопросам воды, санитарии и гигиены в густонаселенных районах и лагерях. Помощь также будет предоставлена в информировании населения о распространении вируса, обучении медицинских работников, а также в логистической поддержке для доставки помощи на место.