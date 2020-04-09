Борьба с коронавирусом: Эстония передаст беднейшим странам мира 100 000 евро

Всемирная организация здравоохранения обратилась с просьбой к странам и организациям здравоохранения во всем мире с призывом помочь самым слабым системам здравоохранения быть такими же сильными в борьбе с коронавирусом. По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, солидарная с другими правительствами Эстония хочет внести свой вклад в предотвращение глобального распространения эпидемии.

«Коронавирус распространился по всему миру. Если мы хотим взять распространение вируса под контроль и защитить здоровье всех нас, мы должны это сделать во всех странах мира», - сказал Рейнсалу.

Случаи COVID-19 также достигли Африки и Ближнего Востока, где возможное дальнейшее распространение вируса в зонах конфликтов и в странах со слабыми системами здравоохранения вызывает беспокойство у гуманитарных работников. В конце марта Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ) и Всемирная организация здравоохранения направили общий запрос на гуманитарную помощь на сумму два миллиарда долларов США.