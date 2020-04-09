Мосту до острова Сааремаа быть? Минэкономики подало заявку на инициирование спецпланировки

Министерство экономики и коммуникаций представило ходатайство об инициировании спецпланировки для создания постоянного транспортного сообщения между Сааремаа и материковой частью Эстонии, пишет Postimees.
Проведенный в начала года опрос показал, что в пользу строительства моста высказались 68% жителей Сааремаа и 66% жителей волости Ляэнеранна, однозначно против такой идеи были 12% жителей Сааремаа и 8% - Ляэнеранна.
Ранее правительство дало Министерству экономики разрешение представить заявку министру государственного управления.
Министерству финансов в течение трех месяцев предстоит представить на утверждение правительству решение об инициировании детальной планировки и стратегической оценки экологических воздействий. После этого правительство примет решение о необходимости инициировать планировку.
"Пока что не известно, последует ли за подготовкой спецпланировки строительство туннеля или моста. После государственной спецпланировки мы по крайней мере выясним оптимальный выбор трассы, а также экологические и социальные последствия. Кроме того, самоуправления смогут начать использовать освободившиеся земли альтернативных коридоров трассы", - сказал министр экономики Таави Аас.
На острове Муху, расположенном в проливе между Сааремаа и материком и соединенным с Сааремаа дамбой, отношение к мосту на материк не столько однозначное, так как строительство поддерживают 37% местных жителей, а число противников больше - 39%.
Многие жители Сааремаа и Ляэнеранна считают, что постоянное транспортное сообщение окажет положительное влияние благодаря возможности круглосуточно пересекать пролив, устранению проблемы очередей на паромы, повышению безопасности дорожного движения и созданию благоприятных условий для бизнеса. А на Муху, напротив, опасаются уменьшения островной специфики и не верят, что мост привлечет на остров новых жителей.