Мосту до острова Сааремаа быть? Минэкономики подало заявку на инициирование спецпланировки

Проведенный в начала года опрос показал, что в пользу строительства моста высказались 68% жителей Сааремаа и 66% жителей волости Ляэнеранна, однозначно против такой идеи были 12% жителей Сааремаа и 8% - Ляэнеранна.

Ранее правительство дало Министерству экономики разрешение представить заявку министру государственного управления.

Министерству финансов в течение трех месяцев предстоит представить на утверждение правительству решение об инициировании детальной планировки и стратегической оценки экологических воздействий. После этого правительство примет решение о необходимости инициировать планировку.

"Пока что не известно, последует ли за подготовкой спецпланировки строительство туннеля или моста. После государственной спецпланировки мы по крайней мере выясним оптимальный выбор трассы, а также экологические и социальные последствия. Кроме того, самоуправления смогут начать использовать освободившиеся земли альтернативных коридоров трассы", - сказал министр экономики Таави Аас.

На острове Муху, расположенном в проливе между Сааремаа и материком и соединенным с Сааремаа дамбой, отношение к мосту на материк не столько однозначное, так как строительство поддерживают 37% местных жителей, а число противников больше - 39%.