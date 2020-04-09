В Эстонии диагностировано 23 новых случая заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев коронавируса диагностировано на Сааремаа (10) и в Харьюмаа (5). В Ида-Вирумаа и Пярнумаа по три новых случая заражения коронавирусом, в Пыльвамаа и Вильяндимаа — один.

По состоянию на утро 9 апреля, по причине коронавируса в Эстонии в госпитализации нуждались 134 человека, из которых 9 находились на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 83 пациента. За сутки не поступало ни одного сообщения о смерти человека от COVID-19. Всего в Эстонии от COVID-19 скончались 24 человека.

В общей сложности в Эстонии было сделано 26 416 тестов, из них 1 207, т.е. 5% показали положительный результат. По-прежнему больше всего зараженных в возрастной группе от 55 до 59 лет (11 процентов), следом идут люди в возрасте от 45 до 49 и от 50 до 54 - по 10 процентов. Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

Напомним, что Департамент здоровья обновил стратегию тестирования. С 8 апреля в случае обоснованного подозрения, семейные врачи могут отправлять на тестирование всех людей, у которых наблюдаются указывающие на коронавирус симптомы, не зависимо от возраста и сопутствующих заболеваний.

Для людей в проведении тестирования ничего не изменилось, при заболевании по-прежнему нужно обращаться к своему семейному врачу, который принимает решение о необходимости тестирования и направляет человека на тестирование. Врач индивидуально оценивает каждый отдельный случай.

Цель обновления стратегии тестирования в том, чтобы получить более точную эпидемиологическую картину распространения SARS-CoV-2 в Эстонии, чтобы точнее оценить предпринятые меры и планировать следующие. При изменении ситуации, принципы тестирования снова будут пересмотрены.

Данные графика обновляются автоматически.

График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

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