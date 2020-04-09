Деньги за авиабилеты и гостиницы вернут, но придется запастись терпением

Чрезвычайное положения и закрытие границ больно ударило по авиации - рейсы отменены, самолеты на земле, персонал в вынужденных отпусках. Самое страшное для представителей авиации в данное время - полное непонимание того, когда снова будут осуществляться регулярные и чартерные рейсы. На данный момент европейские авиаперевозчики рассматривают варианты с отменой всех рейсов до ноября месяца.

"Пока никто не может сказать, сколько продлится закрытие границ и неба, к тому же не сможет рынок сразу восстановиться после такого падения. Решение правильное - все равно потом придется переделывать все расписания. Если спрос будет расти, то рейсы всегда можно добавить" - рассказал источник в скандинавской авиакомпании.

Отмена рейсов повлекла за собой волну требований возврата денег за билеты. Как пример - жители Таллинна желают получить назад деньги за отмененные полеты, которые изначально были запланированны на май-июнь этого года. Однако не все компании могут быстро вернуть деньги за билеты. Читатели Postimees сообщили, что компания обещает вернуть средства в срок до 90 дней, предлагая сперва получить ваучер на неиспользованную сумму, к которой от самой компании будет добавленно 20 евро или же заполнить заявку и ждать три месяца.

Насколько законно такое условие возврата денег?

В отделе по связям с общественностью AirBaltic редакции Postimees сообщили, что в случае отмены полета с каждым пассажиром компания свяжется отдельно и вместе решит вопрос неиспользованных средств, а такой долгий срок возврата денег обусловлен в тем, что заявок на вывод средств поступило очень много и работники авиакомпании, ответственные за данные мероприятия просто не справляются с потоком желающих. На вопрос клиентов, чем будут обеспечены ваучеры и бонусы, если клиент согласится с таким вариантом развития событий, то в компании объяснили, что волноваться за свои деньги не надо: "На данный момент финансовое положение нашей компании очень стабильное и никаких предпосылок для ухудшения мы не видим".

Схему с ваучерами используют и другие компании, правда иногда для того, чтобы дозвониться на линию поддержки, приходиться тратить не одну пару часов. Телефон службы поддержки компании Lufthansa может ответить только через три-четыре часа ожидания, а вот Ryanair предпочитает обрабатывать вопросы по электронной почте, причем, как показывает опыт, быстро и без лишних условий возвращает деньги за билеты на отмененные рейсы.

А что же отели? Тренд докороновирусного отдыха был таков, что все больше отдыхающих предпочитали бронировать размещение через специальные платформы: Booking.com, Airbnbи тп. На этих платформах существуют различные способы оплаты и цены на номера в гостиницах зависят также от того, платит ли клиент всю сумму сразу или же по прибытию в отель. Если клиент хочет получить самую дешевую цену, то он платит всю сумму сразу и соглашается с тем, что в случае отмены отпуска, деньги ему отель не вернет.

После вспышки коронавируса и полнй остановки международного туризма, проблема возврата денег за гостиницы также стала актуальной. Однако если простые отмены проходят для клиентов без финансовых потерь, то отмены бронировок в тех случаях, когда она является non refundable, влечет за собой риски остаться без денег. опросил владельцев отелей на Мальте, в Барселоне и в Эйлате. Как показывает практика все зависит конкретно от отеля. "Кто-то соглашается вернуть все деньги, кто-то возвращает половину. Не знаю, не слышал, что кто-то отказывается вернуть даже non refundable . Мы, например, предлагаем перебронировать сроки. Если отказываются - то можем вернуть деньги, хотя, если честно, не обязаны" - сказал владелец небольшого отеля в Барселоне Маноэль Иррурета, чья деятельность на сто процентов зависила от бронировок через туристические платформы.