Деньги за авиабилеты и гостиницы вернут, но придется запастись терпением

Закрытие границ и остановка авиасообщения больно ударила по туристическому сектору и авиакомпаниям. Гостиницы и авиаперевозчики на данный момент занимаются только одним - уговаривают клиентов перебронировать даты полета или отдыха, но большинство клиентов предпочитает забрать свои деньги.
Чрезвычайное положения и закрытие границ больно ударило по авиации - рейсы отменены, самолеты на земле, персонал в вынужденных отпусках. Самое страшное для представителей авиации в данное время - полное непонимание того, когда снова будут осуществляться регулярные и чартерные рейсы. На данный момент европейские авиаперевозчики рассматривают варианты с отменой всех рейсов до ноября месяца.
"Пока никто не может сказать, сколько продлится закрытие границ и неба, к тому же не сможет рынок сразу восстановиться после такого падения. Решение правильное - все равно потом придется переделывать все расписания. Если спрос будет расти, то рейсы всегда можно добавить" - рассказал источник в скандинавской авиакомпании.
Отмена рейсов повлекла за собой волну требований возврата денег за билеты. Как пример - жители Таллинна желают получить назад деньги за отмененные полеты, которые изначально были запланированны на май-июнь этого года. Однако не все компании могут быстро вернуть деньги за билеты. Читатели Postimees сообщили, что компания обещает вернуть средства в срок до 90 дней, предлагая сперва получить ваучер на неиспользованную сумму, к которой от самой компании будет добавленно 20 евро или же заполнить заявку и ждать три месяца.
Насколько законно такое условие возврата денег?
В отделе по связям с общественностью AirBaltic редакции Postimees сообщили, что в случае отмены полета с каждым пассажиром компания свяжется отдельно и вместе решит вопрос неиспользованных средств, а такой долгий срок возврата денег обусловлен в тем, что заявок на вывод средств поступило очень много и работники авиакомпании, ответственные за данные мероприятия просто не справляются с потоком желающих. На вопрос клиентов, чем будут обеспечены ваучеры и бонусы, если клиент согласится с таким вариантом развития событий, то в компании объяснили, что волноваться за свои деньги не надо: "На данный момент финансовое положение нашей компании очень стабильное и никаких предпосылок для ухудшения мы не видим".
Схему с ваучерами используют и другие компании, правда иногда для того, чтобы дозвониться на линию поддержки, приходиться тратить не одну пару часов. Телефон службы поддержки компании Lufthansa может ответить только через три-четыре часа ожидания, а вот Ryanair предпочитает обрабатывать вопросы по электронной почте, причем, как показывает опыт, быстро и без лишних условий возвращает деньги за билеты на отмененные рейсы.
А что же отели? Тренд докороновирусного отдыха был таков, что все больше отдыхающих предпочитали бронировать размещение через специальные платформы: Booking.com, Airbnbи тп. На этих платформах существуют различные способы оплаты и цены на номера в гостиницах зависят также от того, платит ли клиент всю сумму сразу или же по прибытию в отель. Если клиент хочет получить самую дешевую цену, то он платит всю сумму сразу и соглашается с тем, что в случае отмены отпуска, деньги ему отель не вернет.
После вспышки коронавируса и полнй остановки международного туризма, проблема возврата денег за гостиницы также стала актуальной. Однако если простые отмены проходят для клиентов без финансовых потерь, то отмены бронировок в тех случаях, когда она является non refundable, влечет за собой риски остаться без денег. опросил владельцев отелей на Мальте, в Барселоне и в Эйлате. Как показывает практика все зависит конкретно от отеля. "Кто-то соглашается вернуть все деньги, кто-то возвращает половину. Не знаю, не слышал, что кто-то отказывается вернуть даже non refundable . Мы, например, предлагаем перебронировать сроки. Если отказываются - то можем вернуть деньги, хотя, если честно, не обязаны" - сказал владелец небольшого отеля в Барселоне Маноэль Иррурета, чья деятельность на сто процентов зависила от бронировок через туристические платформы.
Мальтийские отели сразу при обращении за возвратом денег отправляют клиенту либо форму заявления, либо выходят на контакт, чтобы уточнить детали. "Для нас, конечно, это полный крах, но жизнь не кончается. Главное сохранить репутацию, поэтому деньги возвращаем всем, надеемся, что скоро пандемия окончится, границы откроют и на Мальте снова забурлит жизнь" - заявили в отеле Life Inn Suits из мальтийского Сент-Джулианс .