AirBaltic в апреле и мае совершит дополнительные рейсы по возвращению людей домой

Каждый рейс вмещает до 140 пассажиров. Рейсы пройдут 15, 22 и 29 апреля и 6 мая, сообщила AirBaltic.

Забронировать билет на рейс можно по созданному для чрезвычайного положения номеру +371 67207771. Авиакомпания просит учесть, что для бронирования билета по телефону нужно иметь под рукой свои паспортные данные.

AirBaltic просит всех пассажиров с симптомами заболевания перед получением багажа связаться с медицинским персоналом Рижского аэропорта, находящимся в секторах E и C. Пассажиры, прибывшие из стран с коронавирусом, обязаны 14 дней находиться дома в карантине.

7 апреля правительство Латвии решило продлить период действия мер, введенных для ограничения распространения коронавируса, меры включают ограничение пассажирских перевозок и прекращение международных авиарейсов.

Все плановые рейсы AirBaltic прекращены до 12 мая, временно не обслуживаются и рейсы из Эстонии и Литвы.

Пассажиры, забронировавшие билеты на затронутые изменениями авиарейсы, получат от авиакомпании персональное электронное письмо, содержащее также предложения по альтернативным авиалиниям.