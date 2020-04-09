Фармацевтическая компания пожертвовала больницам Эстонии потенциальное лекарство от коронавируса

Фармацевтическая компания пожертвовала больницам лекарство от малярии, действующее вещество которого может быть эффективным и против коронавируса.
Фармацевтическая компания Teva Baltics жертвует потенциальное лекарство против COVID-19 - таблетки Гидроксихлорохина сульфат (Hydroxychloroquine Sulfate) – больницам в Латвии, Литве и Эстонии. Таблетки Гидроксихлорохина сульфат используются для лечения малярии, красной волчанки и ревматоидного артрита, но могут быть эффективным средством против COVID-19, сообщила компания.
В некоторых странах Европы это лекарство рекомендуется для лечения COVID-19 в тяжелых и средне-тяжелых случаях протекания болезни, и во многих странах оно включено в список высоко востребованных медицинских препаратов, в том числе в странах Балтии (в связи с COVID-19).
«Данное лекарство сейчас является объектом интенсивных исследований с целью получить подтверждение предыдущим индивидуальным наблюдениям, дающим надежду на эффективность гидроксихлорохина в лечении инфекции COVID-19», - сказала генеральный директор Teva Baltics Агита Бирнбаума.
Из-за пандемии коронавируса спрос на это лекарство вырос.
Каждой стране Балтии предполагается передать 2400 таблеток.
Медикамент одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и Управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США как средство для лечения малярии, красной волчанки и ревматоидного артрита. На данный момент исследуется эффективность этих таблеток против коронавируса.