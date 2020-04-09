Фармацевтическая компания пожертвовала больницам Эстонии потенциальное лекарство от коронавируса

Фармацевтическая компания Teva Baltics жертвует потенциальное лекарство против COVID-19 - таблетки Гидроксихлорохина сульфат (Hydroxychloroquine Sulfate) – больницам в Латвии, Литве и Эстонии. Таблетки Гидроксихлорохина сульфат используются для лечения малярии, красной волчанки и ревматоидного артрита, но могут быть эффективным средством против COVID-19, сообщила компания.

В некоторых странах Европы это лекарство рекомендуется для лечения COVID-19 в тяжелых и средне-тяжелых случаях протекания болезни, и во многих странах оно включено в список высоко востребованных медицинских препаратов, в том числе в странах Балтии (в связи с COVID-19).

«Данное лекарство сейчас является объектом интенсивных исследований с целью получить подтверждение предыдущим индивидуальным наблюдениям, дающим надежду на эффективность гидроксихлорохина в лечении инфекции COVID-19», - сказала генеральный директор Teva Baltics Агита Бирнбаума.

Из-за пандемии коронавируса спрос на это лекарство вырос.

Каждой стране Балтии предполагается передать 2400 таблеток.