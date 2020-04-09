Симптомов не было: рижский таксист лишь случайно узнал, что болен Covid-19

Таксист из Риги Лаурис о том, что заразился коронавирусом, узнал случайно. В интервью программе Латвийского телевидения Panorāma он рассказал, что у него не было никаких симптомов, пишет Rus.TVNET.
"Ни температуры, ничего другого. Я отвез туристов из Италии, сдал анализы, и они были отрицательными. Сидел в самоизоляции", - рассказал Лаурис.
Анализ показал положительный результат спустя 11 дней.
"Отец пошел в банк в торговый центр Alfa. Через несколько дней у него повысилась температура. Семейный врач констатировала бронхит и выписала антибиотики, но это не помогло. Тогда у отца обнаружили воспаление легких и отвезли в больницу, где анализы показали, что у него Covid-19", - говорит Лаурис.
Поскольку Лаурис живет с родителями, он и его мать также отправились сдавать анализы - у него он неожиданно оказался положительным, у матери - нет. У самого Лауриса незадолго до диагностирования коронавируса был насморк и легкий кашель.
Его отца вылечили, но теперь есть другая проблема - болен сам Лаурис.
"Я не паникер, я обычный человек из девяностых. Мне еще неделю надо сидеть дома. Отец здоров, и он будет узнавать в больнице, что ему делать, потому что дома я, и я болен", - сказал Лаурис. Ему ясно, что важно соблюдать дистанцию и не надо ходить в банк в том числе.