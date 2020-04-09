Чт, 9.04.2020
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  • Сезон-2020/2021 Кубка мира по лыжным гонкам могут отменить из-за коронавируса

Сезон-2020/2021 Кубка мира по лыжным гонкам могут отменить из-за коронавируса

Александр Большунов.

ФОТО: ANDERS WIKLUND/AFP

Рейс-директор FIS Пьер Миньере допустил, что из-за коронавируса сезон-2020/2021 Кубка мира по лыжным гонкам придётся отменить, передает Championat.com.

По его словам, если участники не смогут свободно переезжать из страны в страну, провести сезон будет невозможно.

Кроме того, если в одном месте разрешено будет присутствие максимум 100 человек, гонок также не будет. Также он добавил, что существует риск потери спонсоров.

«Требуется большая гибкость. Самая большая проблема – правила, которым мы должны следовать. Отмены в последнюю минуту стоят больших денег, это мы видели в Осло прошлой зимой. Проведение Кубка мира даже в два-три уик-энда важно для нашей телеаудитории. Но мы не знаем даже, останутся ли наши спонсоры. Ситуация отразится на всех странах, командах и организаторах. Например, будут отменены многие тренировочные сборы»», — приводит слова Миньере VG.

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