В Эстонии кружки по интересам могут исчезнуть

Для очень многих людей последние несколько недель повлекли за собой изменения в организации труда, домашней рутине, общении. Родители и их дети оказались в ситуации, когда родителю приходится одновременно быть поваром, учителем, руководителем кружков по интересам и в то же время продолжать заниматься своей повседневной работой. Молодежи же особенно трудно быть в разлуке со своими друзьями, параллельно с этим справляться с новой учебной средой и находить альтернативы привычным увлечениям.

Молодежная сфера всегда отличалась гибкостью, ведь по-другому и не получится – когда в жизни молодых что-то меняется, то и молодежному работнику необходимо приспосабливаться к изменениям. Этот навык оказался особенно полезным именно сегодня, когда многие виды деятельности пришлось переносить в интернет или другие дигитальные каналы и искать альтернативные решения. Наши замечательные молодежные работники и организации, в том числе молодежные центры и объединения, а также школы по интересам и руководители кружков в большинстве своем уже сделали этот шаг. В Таллинне, Валга, Курессааре, Нарве, Силламяэ, Пярну и других местах виртуально работают молодежные центры, в Вильянди (и не только) идет дистанционное обучение в музыкальной школе, тартуский клуб «Калев», как и многие другие спортклубы и школы предлагает видеотренировки, художественные школы предоставляют захватывающие возможности как для учебы, так и для творчества – креативные решения, достойные подражания, можно перечислять еще долго.

Все мы, как молодежь, родители, работники нашей сферы так и местные самоуправления, находимся в трудном положении. Просим у родителей терпения и понимания и, если семейный бюджет это позволяет, не отказываться от оплаты кружков. Если с этим возникают сложности, то советуем найти компромисс с руководителем школы или кружка по интересам и обязательно попросить поддержку у местного самоуправления.

Правительством уже запущены и планируются дополнительные кризисные меры поддержки молодежной сферы. Это должно облегчить ситуацию и обеспечить продолжение работы и после ЧП. Местным руководителям непросто, на них свалилась ответственность за обеспечение всех услуг в условиях уменьшающихся налоговых поступлений, но со своей стороны мы надеемся, что местные самоуправления продолжaт поддержку сферы молодежной работы, в том числе при реорганизации ее деятельности. Для многих, а в особенности для малых организаций третьего сектора, которые полностью зависят от оплаты родителями членских взносов, нынешняя ситуация является вопросом жизни и смерти. Стоит мыслить шире – если сегодня мы не поддержим друг друга, то через пару месяцев части услуг для молодежи, которые до сих пор казались элементарными, может больше не быть. Только вместе: государство, местное самоуправление и родители – сможем обеспечить сохранение этих возможностей. Это касается и ситуации грядущим летом, когда потребность в услугах молодежной работы возрастет, особенно индивидуальной поддержки.

Очевидно, что в первую неделю чрезвычайного положения не вся работа шла на сто процентов гладко, поскольку нужно было быстро переориентироваться почти во всем. Но молодежная работа не остановилась. Организация нашей деятельности в период кризиса по-прежнему меняется, мы ищем все новые ее формы и надеемся, что эти изменения поддержит как молодежь, так и родители.

Работники и организации молодежной сферы – информируйте местные самоуправления о возможностях, нуждах, чтобы те были осведомлены о вашей деятельности, проблемах и успехах. Ведь иначе сложнее отстоять ценность молодежной работы и её содержание. Полезные советы также можно найти на странице Эстонского центра молодежной работы. Помимо этого, стоит ознакомиться и с инструкциями для молодежной работы в условиях чрезвычайного положения, опубликованными на сайте Министерства образования и науки. Молодежь найдет интересную информацию об идеях досуга и ЧП на русском на нашем молодежном канале www.teeviit.ee.