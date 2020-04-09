Отпуск по платежам предоставлен почти 10 000 клиентам банков

Союз банков подтвердил, что на сегодняшний день было предоставлено более 10 000 отпусков по платежам, 70 процентов из которых оформили частные лица. Количество ходатайств от столкнувшихся с трудностями получателей кредитов увеличивается каждый день, но массовой проблемой это считать нельзя, пишет Postimees.
«Резкая и внезапная остановка экономики вместе с продолжающейся неопределенностью означают, что у многих предприятий и людей резко сократились доходы. Мы понимаем потребность людей быстро найти возможности для экономии расходов, и вместе с ними ищем решения, поэтому многие эстонские банки предлагаются попавшим в сложное положение клиентам отпуск по платежам на необычно льготных условиях», - сказал председатель правления Союза банков Эстонии Эрки Килу, по словам которого, помощь идет и от государства: через предлагаемые Kredex дотации и меры Кассы страхования от безработицы.
В условиях кризиса банки стараются быть как можно гибче, предлагая разные решения. Об отпуске по платежам можно ходатайствовать в случае предпринимательских кредитов, жилищных кредитов, лизингов, а также договоров потребительского финансирования.
Продолжительность отпуска по платежам в случае жилищного кредита может быть до года, в случае лизинга и кредита потребительского кредита – до полугода. Из-за чрезвычайного положения банки упростили процесс подачи ходатайства о предоставлении отпуска по платежам и позволяют делать это на необычно льготных условиях.
В случае жилищного кредита оформление отпуска по платежам происходит бесплатно, другие договорные условия, как правило, не меняются. Чаще всего отпуск можно получить по платежам основной части, а проценты нужно платить дальше. Если человек или предприятия временно оказались совершенно неплатежеспособны, можно обговорить условия отпуска и по части процентов. Банки консультируют клиентов, какой вариант лучше выбрать.
Предприятиям и частным лицам, попавшим в сложное финансовое положение, Союз банков советует обратиться к менеджеру банка или в службу обслуживания клиентов до возникновения задолженности, чтобы как можно быстрее найти решение во избежание проблем.
«Важно искать решение сообща и вовремя, - подчеркнул Эрки Килу. – Банк может помочь попавшему в сложное положение человеку тогда, когда клиент сам честен в плане своих проблем и хочет найти решение. Непризнание проблем никак не поможет в сегодняшней ситуации. В то же время, неразумно брать отпуск по платежам просто на всякий случай, если с доходами нет проблем, поскольку отпуск отодвигает срок окончательной выплаты кредита», - добавил он.