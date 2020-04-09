Отпуск по платежам предоставлен почти 10 000 клиентам банков

«Резкая и внезапная остановка экономики вместе с продолжающейся неопределенностью означают, что у многих предприятий и людей резко сократились доходы. Мы понимаем потребность людей быстро найти возможности для экономии расходов, и вместе с ними ищем решения, поэтому многие эстонские банки предлагаются попавшим в сложное положение клиентам отпуск по платежам на необычно льготных условиях», - сказал председатель правления Союза банков Эстонии Эрки Килу, по словам которого, помощь идет и от государства: через предлагаемые Kredex дотации и меры Кассы страхования от безработицы.

В условиях кризиса банки стараются быть как можно гибче, предлагая разные решения. Об отпуске по платежам можно ходатайствовать в случае предпринимательских кредитов, жилищных кредитов, лизингов, а также договоров потребительского финансирования.

Продолжительность отпуска по платежам в случае жилищного кредита может быть до года, в случае лизинга и кредита потребительского кредита – до полугода. Из-за чрезвычайного положения банки упростили процесс подачи ходатайства о предоставлении отпуска по платежам и позволяют делать это на необычно льготных условиях.

В случае жилищного кредита оформление отпуска по платежам происходит бесплатно, другие договорные условия, как правило, не меняются. Чаще всего отпуск можно получить по платежам основной части, а проценты нужно платить дальше. Если человек или предприятия временно оказались совершенно неплатежеспособны, можно обговорить условия отпуска и по части процентов. Банки консультируют клиентов, какой вариант лучше выбрать.

Предприятиям и частным лицам, попавшим в сложное финансовое положение, Союз банков советует обратиться к менеджеру банка или в службу обслуживания клиентов до возникновения задолженности, чтобы как можно быстрее найти решение во избежание проблем.