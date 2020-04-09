Чт, 9.04.2020
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  • Организаторы госэкзаменов в Нарве готовы их провести, но всё зависит от решения правительства

Организаторы госэкзаменов в Нарве готовы их провести, но всё зависит от решения правительства

Экзамен.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

В Нарве в среду прошла видеоконференция в среде Zoom, на которой с учителями и родителями пообщались чиновники городской Службы образования. Больше всего вопросов касалось выпускных экзаменов в 9 и 12 классах. С введением чрезвычайного положения организаторам экзаменов поступила команда - готовиться, как будто всё пройдет в обычном режиме. Небольшая вероятность этого для некоторых экзаменов остается, но есть более вероятные сценарии - экзамены либо перенесут на лето, либо вообще отменят.

Для экзаменов есть всё необходимое, кроме даты проведения

Министр образования Майлис Репс рассказала вчера, что есть три сценария окончания текущего учебного года:

  1. маловероятный сценарий - школы откроются 1 мая
  2. промежуточный сценарий - с 15 мая до 10 июня дети вернутся в школы, но заниматься будут группами не более 10 человек
  3. самый пессимистичный сценарий - до конца учебного года занятия будут проходить дистанционно.

Во время видеоконференции в Нарве участников больше всего интересовал вопрос, как будут проводиться обязательные государственные экзамены по окончании основной школы и по окончании гимназии.

Главный специалист нарвской Службы образования, координатор госэкзаменов в Нарве Ирина Табакова рассказала, что регистрация на госэкзамены в этом году прошла, как обычно. 20 апреля должен был состояться первый экзамен у выпускников гимназий - эстонский как родной. На 21-23 апреля были намечены экзамены по эстонскому как иностранному, на 4 и 5 мая - по английскому, на 22 мая - по математике.

“Но с 16 марта школы перешли на дистанционное обучение, - рассказала Ирина Табакова. - В этот же день координаторы госэкзаменов в регионах получили от Innove письмо с директивами по организации госэкзаменов. Директива сводилась к тому, что подготовка продолжается в штатном режиме, с учетом первоначальных сроков”.

24 марта было решено, что экзамены как минимум переносятся и новые даты будут зависеть от продолжительности чрезвычайного положения. При этом экзамен нельзя назначить раньше, чем через две недели после отмены чрезвычайного положения, чтобы у выпускников было время подготовится к новой дате.

По словам Ирины Табаковой, внешние наблюдатели и оцениватели для экзаменов назначены и подготовлены, ученики разбиты на группы - в общем, для экзаменов есть всё необходимое, кроме даты проведения.

Закон позволит отменить экзамены в этом году

Ирина Табакова отметила, что по действующему Закону об основной школе и гимназии окончить школу или гимназию без государственных экзаменов невозможно. Но 2 апреля правительство одобрило и передало в Рийгикогу поправки в этот закон, которые в этом учебном году всё-таки позволят окончить школу без экзаменов - по текущим оценкам. При этом, пока шанс проведения экзаменов остается.

Если чрезвычайное положение не закончится 1 мая (а скорее всего, не закончится), по поводу экзаменов будет принято отдельное решение. Главное, чтобы при этом выпускники этого года не оказались в неравном положении по сравнению с выпускниками всех других лет.

“Я думаю, пока никому неизвестно, что нас ждет, как будет разворачиваться ситуация в ближайшие две недели. Думаю, сейчас даже самому авторитетному человеку в стране - Аркадию Попову - это сейчас не известно”, - сказала руководитель Службы образования Лариса Дегель.

Она отметила, что окончание школы по текущим оценкам - беспрецедентная ситуация, такого не случалось с 97-го года, когда начали проводить госэкзамены. Такой сценарий тоже рассматривается, но более вероятен перенос экзаменов.

“Напоминаю, что официально учебный года заканчивается 31 августа”, - добавила она.

По словам Ларисы Дегель, проблема возникла также с поступлением девятиклассников в гимназию. В каждой гимназии порядок поступления - свой, но по закону, менять его, переносить тесты или вступительные экзамены гимназии уже не имеют право. В то же время, не могут их провести. Внесенные в парламент поправки решают и эту проблему, давая гимназиям возможность срочно изменить правила приема.

Учитель Михаил Могутов заметил, что в соцсетях некоторые ученики уже активно обсуждают, зачем вообще сейчас учиться, если экзамены переносятся или вообще отменяются? Ирина Табакова ответила на это, что официальной информации пока всё же нет.

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