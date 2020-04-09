Организаторы госэкзаменов в Нарве готовы их провести, но всё зависит от решения правительства

Для экзаменов есть всё необходимое, кроме даты проведения

Министр образования Майлис Репс рассказала вчера, что есть три сценария окончания текущего учебного года:

маловероятный сценарий - школы откроются 1 мая промежуточный сценарий - с 15 мая до 10 июня дети вернутся в школы, но заниматься будут группами не более 10 человек самый пессимистичный сценарий - до конца учебного года занятия будут проходить дистанционно.

Во время видеоконференции в Нарве участников больше всего интересовал вопрос, как будут проводиться обязательные государственные экзамены по окончании основной школы и по окончании гимназии.

Главный специалист нарвской Службы образования, координатор госэкзаменов в Нарве Ирина Табакова рассказала, что регистрация на госэкзамены в этом году прошла, как обычно. 20 апреля должен был состояться первый экзамен у выпускников гимназий - эстонский как родной. На 21-23 апреля были намечены экзамены по эстонскому как иностранному, на 4 и 5 мая - по английскому, на 22 мая - по математике.

“Но с 16 марта школы перешли на дистанционное обучение, - рассказала Ирина Табакова. - В этот же день координаторы госэкзаменов в регионах получили от Innove письмо с директивами по организации госэкзаменов. Директива сводилась к тому, что подготовка продолжается в штатном режиме, с учетом первоначальных сроков”.

24 марта было решено, что экзамены как минимум переносятся и новые даты будут зависеть от продолжительности чрезвычайного положения. При этом экзамен нельзя назначить раньше, чем через две недели после отмены чрезвычайного положения, чтобы у выпускников было время подготовится к новой дате.

По словам Ирины Табаковой, внешние наблюдатели и оцениватели для экзаменов назначены и подготовлены, ученики разбиты на группы - в общем, для экзаменов есть всё необходимое, кроме даты проведения.

Закон позволит отменить экзамены в этом году

Ирина Табакова отметила, что по действующему Закону об основной школе и гимназии окончить школу или гимназию без государственных экзаменов невозможно. Но 2 апреля правительство одобрило и передало в Рийгикогу поправки в этот закон, которые в этом учебном году всё-таки позволят окончить школу без экзаменов - по текущим оценкам. При этом, пока шанс проведения экзаменов остается.

Если чрезвычайное положение не закончится 1 мая (а скорее всего, не закончится), по поводу экзаменов будет принято отдельное решение. Главное, чтобы при этом выпускники этого года не оказались в неравном положении по сравнению с выпускниками всех других лет.

“Я думаю, пока никому неизвестно, что нас ждет, как будет разворачиваться ситуация в ближайшие две недели. Думаю, сейчас даже самому авторитетному человеку в стране - Аркадию Попову - это сейчас не известно”, - сказала руководитель Службы образования Лариса Дегель.

Она отметила, что окончание школы по текущим оценкам - беспрецедентная ситуация, такого не случалось с 97-го года, когда начали проводить госэкзамены. Такой сценарий тоже рассматривается, но более вероятен перенос экзаменов.

“Напоминаю, что официально учебный года заканчивается 31 августа”, - добавила она.

По словам Ларисы Дегель, проблема возникла также с поступлением девятиклассников в гимназию. В каждой гимназии порядок поступления - свой, но по закону, менять его, переносить тесты или вступительные экзамены гимназии уже не имеют право. В то же время, не могут их провести. Внесенные в парламент поправки решают и эту проблему, давая гимназиям возможность срочно изменить правила приема.