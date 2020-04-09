Нехватка сезонных рабочих приведе к росту цен на местные продукты питания

При сборе клубники многое зависит от погоды. Когда идет дождь, собирать нельзя. Или, если днем слишком жарко, в середине дня делается перерыв на несколько часов. «Даже если человек приезжает из окрестностей, нереально отправить его домой под дождем, мы не знаем, будет ли перерыв два или четыре часа», - объяснил Лилло. Рабочие-мигранты живут в кемпинге рядом с полем, поэтому их рабочее время и время отдыха можно устанавливать на текущей основе.

На хуторе Йоозепи еще до введения чрезвычайного положения примерно половина иностранных работников была уже найдена, процесс их трудоустройства - на середине: когда откроется граница, они будут готовы въехать. «Мы не знаем, что произойдет, я - оптимист, возможно, у нас и не будет проблем», - надеется хозяин хутора.

Тем не менее, хутор уже ищет местную рабочую силу, но пока у всех, кто проявил интерес, были свои условия, которые не согласуются с быстрой сезонной работой.

Препятствие в транспорте

Иногда человек и хотел бы устроиться на работу, но просто не может. Глава отдела Йыгевамаа Кассы по безработице Лийна Вызасте отметила, что большая проблема, почему безработные часто не могут устроиться на работу, - это транспорт. У многих людей, живущих в сельской местности, нет машины, но поездка из города в деревню обходится дорого.

Весомая причина не хотеть идти на сезонную работу - надежда найти постоянное место. Очень часто здоровье не позволяет выполнять тяжелую работу: например, с больной спиной клубнику собирать не пойдешь. «Ожидание зарплаты также слишком велико, за сезонную работу много не платят», - перечислила Вызасте.

Глава Эстонского садоводческого союза Раймонд Страстин сказал, что большая потребность в трудовых мигрантах возникнет с мая. Если сельскохозяйственному сектору в целом требуется 2000 сезонных рабочих мест, то три четверти из них - это садоводческий сектор. Небольшое количество рабочих-мигрантов прибыло до закрытия границ, но большинство ждет за границей. Таким образом, Садоводческий союз направил министру внутренних дел запрос о том, чтобы Департамент полиции и погранохраны продолжил производство по разрешениям для иностранцев, с тем, чтобы, если кризис стихнет и границы откроются, все приготовления были уже сделаны, и люди могли сразу попасть сюда.

Страстин также отметил, что с каждым годом становится все труднее находить местных работников для сбора клубники и других сезонных работ в садоводческом секторе. «Наш человек хочет восьмичасовой рабочий день, не хочет работать под ветром и дождем, не хочет выходить на поле в 6-7 утра, когда начинается сезон сбора урожая», - сказал Страстин.

«У наших людей много обязанностей, надо отвести ребенка в детский сад и все остальное, что совершенно естественно. Украинец здесь только для работы и готов внести максимальный вклад, его единственная цель - заработать деньги. Он на месте все время. Например, если вы видите, что надвигается грозовое облако, но большое поле полно ягод, можно пойти срочно спасать ягоду».

Если наши крупные производители клубники не найдут здесь украинцев или необходимое количество местных жителей, им придется начать сокращать производство.

"Ягода гниет и пропадает. Если не будет новых полей, в следующем году также будет небольшой урожай. В садоводческом секторе резкое сокращение одного сезона означает большой провал и в следующем сезоне», - сказал Страстин.

Союз садоводов считает, что привлечение сезонных работников должно быть частью пакета помощи экономике Эстонии. Польское правительство решило сделать то же самое. В новостях из Германии также говорится, что правительство решило разрешить десяткам тысяч рабочих-мигрантов помогать сельскохозяйственному сектору. Норвегия обещала поступить так же.

Комиссия по сельской жизни одобряет

Председатель комиссии Рийгикогу по сельской жизни Тармо Тамм, также назвал пример Польши и Германии достойным внимания. В начале недели комиссия приняла решение поддержать продление разрешений на работу для иностранцев, уже работающих в Эстонии, по крайней мере до конца чрезвычайной ситуации.