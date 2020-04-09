Нехватка сезонных рабочих приведет к росту цен на местные продукты питания

Глава Saaremaa Kõljala Тыну Пост сказал, что у одного их сотрудника, приехавшего с Украины, завершается срок действия разрешения на работу, и в апреле оттуда должны были вернуться два сотрудника, которые находились в отпуске. Поскольку в настоящее время ситуация с уже имеющимися разрешениями на работу трудящихся-мигрантов запутанная, и неизвестно, когда будет открыта граница для вновь прибывших, идет активный поиск работников на замену. К сожалению, безуспешно.

«Я не верю, что люди из сферы услуг начнут работать на ферме», - заявил Пост, опираясь на свой опыт.

«У них есть надежда, что они получат финансовую поддержку от государства, и ничто не заставит их искать работу в сельском хозяйстве в ближайшем будущем. Нереально думать, что, мол, безработные есть - берите их, обучайте и пусть приступают. Людям на нашей ферме платят больше, чем в сфере услуг, но несмотря на это, до сих пор не было видно желания приезжать и не будет его и в будущем. Какие-то люди наверняка найдутся, но они не смогут заменить ту массу, которой была иностранная рабочая сила».

Скепсиса добавляет и то, что большинство новых безработных появляется в городах. «Невозможно, чтобы человек начал ездить работать на ферму вдали от дома. В деревнях нет мест для проживания. Какая сила заставит их оставить свою жизнь в городе и приехать жить в деревню, чтобы получить здесь скромную работу?» - сказал Пост.

В то же время Пост не винит своих соотечественников за то, что они не спешат работать в сельской местности. «Эстония достигла уровня тех европейских стран, где уровень жизни высок, и сюда приезжают работать из стран с более низким уровнем жизни, выполняя простую работу. И многие эстонцы уехали на работу в Финляндию, Швецию и Ирландию, потому что уровень жизни и зарплаты там выше, чем у нас. Это абсолютно естественно», - сказал Пост.

"Некоторые министры наивно полагают, что сейчас безработица острее, и мы заполним все рабочие места местными жителями. Такого просто не бывает", - уверен он.

Один из крупнейших в Эстонии производителей клубники - хутор Йоозепи в Пылвамаа, где на сезонных работах раньше трудилось около ста мигрантов. Что будет в этом году, владелец фермы Хиллар Лилло сказать пока не может, но он также не верит, что проблему можно полностью решить путем найма местных работников.

«Нам все равно, откуда человек, работа должна быть сделана. Но горожанин просто не придет на эту работу, - сказал Лилло. - Нам нужна стабильность, мы не можем позволить, чтобы один день человек был, а другой - нет. В сезон невозможно допустить, чтобы суббота и воскресенье были выходными».