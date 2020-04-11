Кризис научил нас учиться по-новому?

Индивидуальное интегрированное обучение

Домашнее обучение высветило индивидуальность ученика - как кто-то учится, как много он учится и что мотивирует его учиться. Обратная связь от родителей учителям в Stuudium и e-Kool от и до. Для одних слишком много математики, для других слишком мало. Одного ученика трудно мотивировать сделать художественный проект, а для другого ребенка - это единственное, что он хотел бы сделать. Еще один ребенок хочет сосредоточиться на спорте, а родитель следующего ребенка считает, что слишком мало времени уделяется чтению книг. Нынешняя ситуация очень хорошо показывает, как дети одного возраста хотят и могут приобретать знания и навыки с разным темпом и уровнем глубины. Предметы школы будущего должны быть структурированы, как компьютерные игры, где дети перемещаются между разными уровнями и делают это с разной скоростью в соответствии со своими способностями и мотивацией.

Минимальный уровень, который является сегодняшним уровнем учебной программы, должен быть достигнут всеми, но некоторые достигают уровня 2, а некоторые доходят даже до уровня 5. В классе это организовать трудно, но дигитальное обучение дает все возможности. Этот соревновательный момент особенно мотивирует мальчиков, а также особо талантливых детей. Обучение на "среднем уровне Харью" - один из недостатков эстонской образовательной системы, выделенный и результатами PISA. Благодаря сегодняшней ситуации необходимости собрать учащихся в классе и учить их по одинаковому плану нет, и это дает возможность сделать обучение более индивидуальным, как мы давно и ожидали.

Во-вторых, 45-минутный план урока должен остаться в истории. Дистанционное обучение в настоящее время хорошо учит нас тому, что при индивидуальном обучении, деление учебного дня на пять или шесть маленьких частей бессмысленно и не ведет к хорошим результатам. Знания могут быть получены быстро, но для развития навыков и их использования в жизненных ситуациях требуется больше времени. Также нет необходимости втискивать все обучение в ограниченное количество часов, проведенных в школе, потому что ребенок может учиться в своем темпе, даже целый день. Периодическое обучение гораздо более уместно, когда одна тема или предмет преподаются с акцентом на конкретный период, тем самым знания приобретаются более разносторонние. Такое обучение развивает креативность, самоуправление, концентрацию, поиск информации и навыки применения.

И в-третьих, интеграция предметов. Учитель должен не только преподавать эстонские падежи, но и умение применять их, находить информацию и помощь. Совершенно бесполезно запоминать падежи и выполнять упражнения в рабочей тетради, если ребенок 5-го класса не может написать корректно письмо учителю. Языковые навыки выражаются не в правильном выполнении упражнения в тетради, но, прежде всего, как в чтении, так и в письме. А это дается вместе с уроком литературы и информатики, например. Тем не менее, сегодня интеграция предметов в школе не работает, фрагментация предметов является острой проблемой и мешает студентам развивать полное понимание. Таким образом, когда уроки больше не ограничиваются 45 минутами и больше не нужно одновременно обучать в классе 30 детей, все пути к индивидуальному обучению, с интегрированными предметами открыты.

Тесты и фактология - это прошлое

Несмотря на то, что об этом много говорилось, школа по-прежнему учит многим фактам, запоминание которых, вероятно, немного тренирует память, но преимущество этого недолговечно. Ученики не помнят даты Тридцатилетней войны уже через пару дней после экзамена. И так, нынешнее дистанционное обучение предоставляет исключительную возможность избавиться от всего лишнего в эстонских учебных программах, которые мы принесли из школы XIX века. Можно начать с очистки перегруженных учебных программ и учебных планов от задач по установлению фактов, поскольку теперь учителя не могут проверять это: ведь Интернет открыт дома во время теста. Задача учителей проанализировать, какие задачи они не могут дать ученикам из учебных программ, и если их нельзя дать, необходимо задаться вопросом - нужны ли они вообще?