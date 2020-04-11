Кризис научил нас учиться по-новому?

Чрезвычайное положение закрыло школьные здания и привела детей к дистанционному обучению, и этим сама жизнь заставила сделать большой шаг к обучению и преподаванию XXI века. Хотя может показаться, что основной проблемой в этой ситуации является способность преподавателей и учащихся использовать дигитальные инструменты, это вовсе не так. Дигитальные инструменты - это просто инструменты, а основная задача в сегодняшней ситуации - учить и учится по-новому.
Дистанционное обучение - отличный способ проверить готовность всех составляющих системы образования - учителей, школьного руководства, учеников и родителей - насколько они готовы к преподаванию в современном мире, в котором ключевыми навыками являются самоуправление ученика, применение навыков, креативность и ответственность.
Учитель как наставник
В сегодняшней чрезвычайной ситуации учитель не может быть им в традиционном смысле. Она должна быть руководителем, и здесь выявляется полезность всех курсов, где учителей учили роли наставника. Основная задача для учителей сегодня не заниматься больше дисциплиной в классе, передавать знания и контролировать их усвоение, а скорее поддерживать самостоятельное обучение учеников, где учитель является наставником - руководителем самостоятельного процесса обучения и, при необходимости, помощником. В этой ситуации дистанционное обучение требует, чтобы учитель делал многое по-другому. Во-первых, учитель должен давать такие задания, которые помогут ребенку самостоятельно искать и применять знания, а не впустую заполнять листочки. Во-вторых, он должен ставить такие задачи, которые не включают в себя проверку фактических знаний, но дают развитие и умение применять определенные навыки.
Обучение дистанционно через дигитальные средства также позволило вспомнить важный базовый принцип образования, который связан с авторитетом учителя. В последнее время участились жалобы на то, что учитель стал менеджером по обслуживанию клиентов, в то время как родители предъявляли требования к результатам обучения. Зато последние три недели сделали родителей партнерами для учителей и, по словам родителей, теперь они намного лучше понимают работу учителя. Кроме того, авторитет учителя важен в дистанционном обучении: если учащийся не ценит значение учителя, то он/она не выполняет задачи независимо от применяемых принудительных механизмов, используемых преподавателем. Он должен формировать свою учебную мотивацию с помощью различных задач, а также собственного авторитета.
Школа без здания
Чрезвычайное положение показало нам, что школа - это не школьное здание. Школьные здания заперты, но школа продолжает функционировать. Мы привыкли думать о школе как о месте, где находятся люди и книги с необходимыми знаниями. Эти вещи не дома, и поэтому необходимо идти в школу. Но это довольно давно не так. Интернет, полный информации и знаний, также доступен и дома. Нам больше не нужно идти туда, где собрана информация, мы открываем поисковик Google или другую информационную базу и быстро находим нужную информацию. Более того, в Интернете мы можем не только найти описательный текст или изображение, например, скворца, но и послушать его пение. Чтобы получить доступ к знаниям, не обязательно ходить в школу по утрам. Школьные здания больше не так важны, разве что как место, где дети могли бы находиться в течение дня, когда их родители на работе.
Чрезвычайное положение ясно показало нам, что школа сегодня - это сеть сотрудничества, в котором взаимодействуют учителя, ученики и родители. Это сообщество направлено на развитие детей, в нем есть собственные лидеры (учителя), исполнители (ученики) и помощники (родители). В будущем мы, вероятно, увидим значительный рост обучения, не связанного с конкретным зданием. Да, здание школы останется местом для совместной работы над проектами, совместных игр и занятий спортом, проведения мероприятий и праздников. Но мы будем так же много учить вне школы, где будет все больше и больше обучения в реальных жизненных ситуациях, в поездках с родителями за границу или на местах работы родителей. После опыта чрезвычайного положения мы, вероятно, увидим популярность организации учебного процесса, при которой одну неделю в месяц или один день в неделю обучение проводится где-то вне школы, индивидуально или с групповыми заданиями виртуально. Роль родителей как партнеров в будущем возрастет.
Индивидуальное интегрированное обучение
Домашнее обучение высветило индивидуальность ученика - как кто-то учится, как много он учится и что мотивирует его учиться. Обратная связь от родителей учителям в Stuudium и e-Kool от и до. Для одних слишком много математики, для других слишком мало. Одного ученика трудно мотивировать сделать художественный проект, а для другого ребенка - это единственное, что он хотел бы сделать. Еще один ребенок хочет сосредоточиться на спорте, а родитель следующего ребенка считает, что слишком мало времени уделяется чтению книг. Нынешняя ситуация очень хорошо показывает, как дети одного возраста хотят и могут приобретать знания и навыки с разным темпом и уровнем глубины. Предметы школы будущего должны быть структурированы, как компьютерные игры, где дети перемещаются между разными уровнями и делают это с разной скоростью в соответствии со своими способностями и мотивацией.
Минимальный уровень, который является сегодняшним уровнем учебной программы, должен быть достигнут всеми, но некоторые достигают уровня 2, а некоторые доходят даже до уровня 5. В классе это организовать трудно, но дигитальное обучение дает все возможности. Этот соревновательный момент особенно мотивирует мальчиков, а также особо талантливых детей. Обучение на "среднем уровне Харью" - один из недостатков эстонской образовательной системы, выделенный и результатами PISA. Благодаря сегодняшней ситуации необходимости собрать учащихся в классе и учить их по одинаковому плану нет, и это дает возможность сделать обучение более индивидуальным, как мы давно и ожидали.
Во-вторых, 45-минутный план урока должен остаться в истории. Дистанционное обучение в настоящее время хорошо учит нас тому, что при индивидуальном обучении, деление учебного дня на пять или шесть маленьких частей бессмысленно и не ведет к хорошим результатам. Знания могут быть получены быстро, но для развития навыков и их использования в жизненных ситуациях требуется больше времени. Также нет необходимости втискивать все обучение в ограниченное количество часов, проведенных в школе, потому что ребенок может учиться в своем темпе, даже целый день. Периодическое обучение гораздо более уместно, когда одна тема или предмет преподаются с акцентом на конкретный период, тем самым знания приобретаются более разносторонние. Такое обучение развивает креативность, самоуправление, концентрацию, поиск информации и навыки применения.
И в-третьих, интеграция предметов. Учитель должен не только преподавать эстонские падежи, но и умение применять их, находить информацию и помощь. Совершенно бесполезно запоминать падежи и выполнять упражнения в рабочей тетради, если ребенок 5-го класса не может написать корректно письмо учителю. Языковые навыки выражаются не в правильном выполнении упражнения в тетради, но, прежде всего, как в чтении, так и в письме. А это дается вместе с уроком литературы и информатики, например. Тем не менее, сегодня интеграция предметов в школе не работает, фрагментация предметов является острой проблемой и мешает студентам развивать полное понимание. Таким образом, когда уроки больше не ограничиваются 45 минутами и больше не нужно одновременно обучать в классе 30 детей, все пути к индивидуальному обучению, с интегрированными предметами открыты.
Тесты и фактология - это прошлое
Несмотря на то, что об этом много говорилось, школа по-прежнему учит многим фактам, запоминание которых, вероятно, немного тренирует память, но преимущество этого недолговечно. Ученики не помнят даты Тридцатилетней войны уже через пару дней после экзамена. И так, нынешнее дистанционное обучение предоставляет исключительную возможность избавиться от всего лишнего в эстонских учебных программах, которые мы принесли из школы XIX века. Можно начать с очистки перегруженных учебных программ и учебных планов от задач по установлению фактов, поскольку теперь учителя не могут проверять это: ведь Интернет открыт дома во время теста. Задача учителей проанализировать, какие задачи они не могут дать ученикам из учебных программ, и если их нельзя дать, необходимо задаться вопросом - нужны ли они вообще?
Все темы, перечисленные здесь, уже давно обсуждаются между профессионалами организации образования и учителями. Попытки внедрить современную концепцию обучения пытались внедрить в течение многих лет, но до сих пор инерция подходов старой системы сдерживала процесс продвижения вперед. Однако чрезвычайное положение привело всех к тому, что старый путь больше невозможен. Мы знаем, как это сделать по-новому, потому что мы давно к этому готовились, и сейчас самое время применить все это.