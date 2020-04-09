Для предотвращения распространения вируса в Ида-Вирумаа вводят дополнительные меры

Мера поддержки предназначена, в первую очередь, для добавления автобусов на городских и уездных линиях Нарвы и Кохтла-Ярве, чтобы избежать постоянного излишнего заполнения автобусов в условиях чрезвычайного положения. Также правительственная комиссия решила поддержать выделение дополнительных автобусов на специальных линиях перевозки работников тех предприятий Ида-Вирумааского региона, которые оказывают жизненно важные и необходимые в условиях чрезвычайного положения услуги, а также производят товары первой необходимости, чтобы обеспечить соблюдение принципа заполнения транспорта до 50 процентов и на этих линиях.

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, дополнительные автобусы помогут рассредоточить пассажиров на популярных в Ида-Вирумаа маршрутах по разным автобусам, чтобы уменьшить риск распространения вируса. «Ида-Вирумаа в настоящий момент находится в зоне особого внимания, и поддержкой общественного транспорта мы стремимся защитить здоровье жителей этого региона», – сказал Аас.

«Мы не желаем, чтобы в это и без того сложное время жизнь в Ида-Вирумаа остановилась. Дополнительные автобусы помогут людям передвигаться более безопасно. Мы окажем денежную поддержку тем предприятиям, которые возят своих работников на работу и с работы, если их деятельность заключается в предложении жизненно важной, существенной в условиях чрезвычайного положения услуги или в производстве товаров первой необходимости»,– пояснил Аас.

По словам Ааса, рассматривалось и введение ограничения заполняемости автобусов по всей Эстонии, но текущая статистика показывает, что средняя заполняемость автобусов по всей Эстонии снизилась уже более чем на 40 процентов, и с соблюдением принципа заполняемости до 50 процентов в целом проблем нет. Например, город Таллинн, несмотря на уменьшение спроса, не сократил существенно количество автобусов на линиях, чтобы во время эпидемии в автобусах не было слишком много пассажиров и, тем самым, снизился риск заражения. «В настоящий момент нет необходимости в установлении ограничения заполняемости автобусов по всей Эстонии», – сказал Аас.