Игрокам НБА придется вернуть клубам миллионы долларов

Любая компенсационная сделка между владельцами и профсоюзом будет подразумевать возмещение по всем контрактам.

Возмещение сильнее всего затронет игроков, которые получают свои зарплаты авансом и по 6-месячному циклу. Агенты обычно предпочитают 12-месячные планы платежей (начиная с 15 ноября и заканчивая 1 ноября следующего года), чтобы защитить баскетболистов от перерасхода средств и избавить от возможных проблем с финансами после окончания сезона.

Если лига не просто перенесет, а отменит какие-то матчи сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса, то имеет право не платить игрокам 1,08% их зарплаты за каждую отмененную встречу.

Небольшая часть звездных игроков, таких как Блэйк Гриффин (зарплата 34 миллиона долларов за сезон-2019/20), Кевин Дюрэнт (37,2 миллиона), Леброн Джеймс (37,4 миллиона) и некоторые другие клиенты агента Рича Пола, получили в этом сезоне максимально возможные 50% аванса. Если лига включит форс-мажорный механизм удержания зарплаты, может оказаться, что эти игроки уже заработали за сезон больше, чем имеют право. В таком случае, им придется возвращать миллионы долларов.