Чт, 9.04.2020
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  • А вы получили штраф? Новая камера за неделю зафиксировала полсотни нарушений

А вы получили штраф? Новая камера за неделю зафиксировала полсотни нарушений

Камера измерения скорости на шоссе Раквере-Хальяла.

ФОТО: Ain Liiva

Появившаяся на шоссе Таллинн-Нарва в начале апреля камера уже успела зафиксировать полсотни нарушений скоростного режима. 

Установленная на участке дороги Раквере-Хальяла камера измерения скорости начала работать 1 апреля и, по состоянию на вчерашний день, то есть за восемь дней, зафиксировала 51 нарушение, пишет Virumaa Teataja.

По словам руководителя дорожной процессуальной службы Департамента полиции и погранохраны Алара Кару, средний предупредительный штраф составил 15 евро, что означает, что допустимая скорость в 90 км/ч была превышена на пять единиц. До сих пор самая большая скорость, зафиксированная этой камерой, составила 106 километров в час.

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