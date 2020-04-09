А вы получили штраф? Новая камера за неделю зафиксировала полсотни нарушений

Установленная на участке дороги Раквере-Хальяла камера измерения скорости начала работать 1 апреля и, по состоянию на вчерашний день, то есть за восемь дней, зафиксировала 51 нарушение, пишет Virumaa Teataja .

По словам руководителя дорожной процессуальной службы Департамента полиции и погранохраны Алара Кару, средний предупредительный штраф составил 15 евро, что означает, что допустимая скорость в 90 км/ч была превышена на пять единиц. До сих пор самая большая скорость, зафиксированная этой камерой, составила 106 километров в час.