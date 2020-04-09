Необходимо коронавирусное право

На сегодняшний день ясно, что последствия коронавируса для экономики являются серьезнейшими за последние десятилетия. Для избегания последствий последнего экономического кризиса, создания правовой определенности, смягчения несправедливости и перегрузки судебной системы необходимо принять комплексный пакет временных правовых мер. Для этого Министерству юстиции следовало бы создать Кризисный комитет по коронавирусному праву, который смог бы быстро разработать необходимые меры.

Влияние всемирной пандемии коронавируса на экономику трудно недооценить. Глобальный экономический кризис почти десять лет назад также оказал значительное влияние на экономику, но, по крайней мере, на первый взгляд кажется, что его влияние и сложность его преодоления были по сравнению с сегодняшним значительно меньшими.

Функционированию экономики препятствует не только нехватка денежных средств и нестабильность на рынках, но во многом и физическая невозможность потребления (магазины закрыты). Во многих странах экономика находится в состоянии застоя, при этом такая ситуация сегодня скорее ухудшается, и никто пока не может предсказать ее конца.

Поэтому имеется явная необходимость в быстром вмешательстве государства, поскольку во многих случаях предприниматели самостоятельно уже не справляются. Эстонское государство уже быстро отреагировало и ввело ряд экономических мер, таких как поддержка рабочей силы и различные меры, касающиеся финансирования, но оно не отреагировало достаточно оперативно в области права.

Нужны временные меры для регулирования правовых отношений

Применения экономических мер одного недостаточно, и необходимо ввести также временные правовые меры. Так существующие законы не дают четкого ответа на ряд ставших актуальными правовых вопросов. Например, у предпринимателей возникло много вопросов в связи с заключенным договорами, в числе прочего в связи с требованием исполнения, обстоятельствами непреодолимой силы, расторжением договора, снижением цен и арендной платы. Риск неплатежеспособности, затрагивающий многих предпринимателей, сделала актуальным вопрос о том, что необходимо что-то предпринять в области законодательства о неплатежеспособности. До сих пор рекомендации предпринимателям являются общими, и распространено предложение просто достичь соглашения с другой стороной, что во многих случаях может оказаться невозможным и не решит проблему.

Не все возникающие проблемы могут быть решены лишь путем толкования закона. Закон должен предусматривать правила, основанные на реальной ситуации. Если реальная ситуация изменилась, то надо менять и законы. Поэтому для нынешней кризисной ситуации необходимы новые, дополнительные правила, которые позволили бы учитывать разные интересы разных сторон. Необходим комплексный подход, сейчас стараются принимать отдельные поправки к законам, при которых имеется опасность, что достаточно не учитывается необходимость обеспечения комплексности правовой системы.