Необходимо коронавирусное право

- Чтобы справиться с экономическим кризисом, необходимы временные законы
- Проект временного приостановления банкротств вызвал критику
- Необходимо создать правовую комиссию для разработки временных мер
В условиях кризиса нам необходимы временные меры для регулирования правовых отношений, считают присяжные адвокаты TGS Baltic Пауль Варуль, Шираг Моди, Пеэтер Вийрсалу.
На сегодняшний день ясно, что последствия коронавируса для экономики являются серьезнейшими за последние десятилетия. Для избегания последствий последнего экономического кризиса, создания правовой определенности, смягчения несправедливости и перегрузки судебной системы необходимо принять комплексный пакет временных правовых мер. Для этого Министерству юстиции следовало бы создать Кризисный комитет по коронавирусному праву, который смог бы быстро разработать необходимые меры.
Влияние всемирной пандемии коронавируса на экономику трудно недооценить. Глобальный экономический кризис почти десять лет назад также оказал значительное влияние на экономику, но, по крайней мере, на первый взгляд кажется, что его влияние и сложность его преодоления были по сравнению с сегодняшним значительно меньшими.
Функционированию экономики препятствует не только нехватка денежных средств и нестабильность на рынках, но во многом и физическая невозможность потребления (магазины закрыты). Во многих странах экономика находится в состоянии застоя, при этом такая ситуация сегодня скорее ухудшается, и никто пока не может предсказать ее конца.
Поэтому имеется явная необходимость в быстром вмешательстве государства, поскольку во многих случаях предприниматели самостоятельно уже не справляются. Эстонское государство уже быстро отреагировало и ввело ряд экономических мер, таких как поддержка рабочей силы и различные меры, касающиеся финансирования, но оно не отреагировало достаточно оперативно в области права.
Нужны временные меры для регулирования правовых отношений
Применения экономических мер одного недостаточно, и необходимо ввести также временные правовые меры. Так существующие законы не дают четкого ответа на ряд ставших актуальными правовых вопросов. Например, у предпринимателей возникло много вопросов в связи с заключенным договорами, в числе прочего в связи с требованием исполнения, обстоятельствами непреодолимой силы, расторжением договора, снижением цен и арендной платы. Риск неплатежеспособности, затрагивающий многих предпринимателей, сделала актуальным вопрос о том, что необходимо что-то предпринять в области законодательства о неплатежеспособности. До сих пор рекомендации предпринимателям являются общими, и распространено предложение просто достичь соглашения с другой стороной, что во многих случаях может оказаться невозможным и не решит проблему.
Не все возникающие проблемы могут быть решены лишь путем толкования закона. Закон должен предусматривать правила, основанные на реальной ситуации. Если реальная ситуация изменилась, то надо менять и законы. Поэтому для нынешней кризисной ситуации необходимы новые, дополнительные правила, которые позволили бы учитывать разные интересы разных сторон. Необходим комплексный подход, сейчас стараются принимать отдельные поправки к законам, при которых имеется опасность, что достаточно не учитывается необходимость обеспечения комплексности правовой системы.
Многие страны уже предприняли усилия в этом направлении. В Германии, например, одобрены временные правовые меры для потребителей и малых предприятий. Так образом, они могут отказаться от выполнения долгосрочных договоров, если это ставит под угрозу их средства к существованию или экономическую устойчивость. Однако в выполнении обязательства не может быть отказано, если неисполнение, в свою очередь, поставит под угрозу средства к существованию кредитора и экономическую устойчивость. Также одобрены меры, касающиеся договоров аренды, например, если у арендатора в апреле, мае или июне текущего года возникает задолженность по аренде, то арендодатель не может по этой причине расторгнуть договор аренды. Эти меры направлены на создание ясности в том, кто должен нести финансовый риск в конкретной ситуации, когда ущемлены интересы всех сторон. Сегодня в Эстонии такой ясности и правовой определенности нет.
Временные изменения в правовом порядке должны быть оперативными, но и качественными
Приведем один пример, где благие намерения могут не дать желаемого результата, поскольку предлагаемое решение является упрощенным и недостаточным. Так Правительство Эстонской Республики одобрило законопроект, согласно которому предприниматели не должны временно подавать заявление о банкротстве, и кредиторы тоже не могут это временно делать.
Указанный законопроект справедливо подвергся широкой критике. Откладывая производства по делу о банкротстве неплатежеспособных лиц, нет никаких оснований полагать, что они смогут тем временем улучшить ситуацию. Наоборот, с большой долей вероятности она еще ухудшится, и интересы кредиторов пострадают еще больше. Это хороший пример того, что была предпринята похвальная попытка сделать что-то оперативно, но это было сделано слишком упрощенно, что в конечном итоге может вместо пользы принести вред.
На основании такого пакета как частные лица, так и предприниматели могли бы принимать решения в более ясной правовой ситуации.
На самом деле не надо запретить подачу и рассмотрение заявлений о банкротстве, а можно было бы предусмотреть возможность, что после подачи заявления о банкротстве и назначения временного управляющего имуществом банкрота не объявляется банкротство, но временный управляющий имуществом банкрота следит за тем, чтобы должник не ухудшал свою ситуацию, и помогает ее улучшать. Более того, следовало бы предоставлять возможность упрощенной санации.
Поэтому следовало бы предпринимать усилия в том направлении, чтобы дополнять как Закон о банкротстве, так и Закон о санации таким образом, чтобы ускорить и упростить процедуру санации и производство по делу о банкротстве комплексно, а не ограничиваться отдельной, по сути вредной, поправкой.
Необходима правовая кризисная комиссия
В разных странах приняты различные меры, которыми можно руководствоваться и разработать решения, наилучшим образом учитывающие экономику Эстонии и здешние правовые отношения. Рекомендуем Министерству юстиции создать кризисную комиссию, состоящую из ученых-юристов и чиновников, которая анализировала бы необходимость законопоправок, то, что сделано и запланировано за рубежом, и которая быстро разработала бы временный пакет правовых мер и была бы способна в зависимости от развития ситуации, оперативно его дополнять. В случае временного пакета важна его комплексность, чтобы рассматривали все проблемные области во взаимодействии, чтобы не нарушался баланс отношений.
На основании такого пакета как частные лица, так и предприниматели могли бы принимать решения в более ясной правовой ситуации, и это обеспечило бы стабильность правовых отношений сегодня и в ближайшем и отдаленном будущем, а также возможную справедливость в правовых отношениях, в которых пострадали интересы всех сторон.