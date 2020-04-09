Cеть аптек: наши маски поступают из другого источника, у них есть все сертификаты

В пресс-релизе Euroapteek отмечается, что согласно информации, распространяемой через СМИ, стало известно, что маски для лица, поступившие в продажу в некоторые аптеки, не имеют, по утверждению Департамента здоровья, сертификата ЕС и не обеспечивают защиту от вируса.

«Маски, которые поступили в продажу в Euroapteek, имеют все необходимые сертификаты ЕС, они предназначены для медицинского использования и помогают остановить распространение вируса. Например, в Литве те же самые маски используются в больницах и различных медицинских учреждениях», - сказал член правления Euroapteek Андрес Рейманд.

«Euroapteek заказывает маски через Maxima grupp, поэтому они поступают из других источников и прошли все необходимые проверки», - добавил Рейманд.

«Поскольку спрос на маски для лица был высоким, в некоторых аптеках их уже нет в наличии. На новой неделе мы завезем еще масок для лица и проинформируем клиентов об их прибытии через страницу Euroapteek в Фейсбуке», - заверил он.