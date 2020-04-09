Чт, 9.04.2020
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Удивительно: продавцы частных домов не спешат снижать цены

Majade pakkumishind kerkis aastatagusega võrreldes pea kõikides maakonnakeskustes.

ФОТО: Shutterstock

В марте на портале недвижимости KV.EE было выставлено на продажу 2519 домов. Средняя цена квадратного метра по предложению продавцов составляла 1287 евро. За год цена предложений выросла на 8%, передает портал Kodustiil.

По данным KV.EE, дома подорожали в столицах почти всех уездов, за исключением Хаапсалу, Валга и Выру, где они подешевели по сравнению с прошлым годом. 

Чтобы узнать, как влияет эпидемия коронавируса на ценообразование на рынке недвижимости, придется подождать несколько месяцев.  

Люди, оставшиеся без работы, не смогут рассчитывать на получение кредита, поэтому количество потенциальных покупателей должно уменьшиться. 

Таким образом, можно прогнозировать, что уровень цен на дома  в ближайшие месяцы и кварталы начнет снижаться. Масштабы спада можно предсказать, только когда появится больше информации о том, что происходит в жизни и экономике.

Цены на выставленные на продажу дома.

ФОТО: KV.EE

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