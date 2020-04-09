В Ласнамяэ появится полсотни новых парковочных мест

В этом году в ходе реализации проекта «Дворы в порядок» в Ласнамяэ будут благоустроены дворовые территории восьми квартирных товариществ. На реализацию проектов из бюджета города Таллинна выделено 70 000 евро.
«Планируемые работы в квартирных товариществах разные, но жители Ласнамяэ чаще всего отдают предпочтение приведению в порядок дворов и улучшению условий парковки, - сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. - В этом году при поддержке проекта будет построено 52 новых парковочных места, облагорожено 215 квадратных метров дворовых территорий, заасфальтировано 1528 квадратных метров проезжей части, установлены два новых мусорных домика и отремонтирована детская площадка. Хочу выразить признательность активным квартирным товариществам, благодаря которым эти изменения станут возможными».
В этом году на реализацию общегородского проекта «Дворы в порядок» из бюджета города Таллинна выделено 502 500 евро. В Ласнамяэ субсидии от города на общую сумму 70 010 евро получат восемь квартирных товариществ. В зависимости от стоимости проекта пособие от города может составлять от 22% до 60% от общей стоимости работ.
При поддержке проекта «Дворы в порядок» у квартирных товариществ есть возможность благоустроить зеленые зоны, прилегающие к жилым домам, расширить парковки, заасфальтировать дороги и пешеходные пути, соорудить домики для мусорных контейнеров, а также построить детские и спортивные площадки.