В Ласнамяэ появится полсотни новых парковочных мест

«Планируемые работы в квартирных товариществах разные, но жители Ласнамяэ чаще всего отдают предпочтение приведению в порядок дворов и улучшению условий парковки, - сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. - В этом году при поддержке проекта будет построено 52 новых парковочных места, облагорожено 215 квадратных метров дворовых территорий, заасфальтировано 1528 квадратных метров проезжей части, установлены два новых мусорных домика и отремонтирована детская площадка. Хочу выразить признательность активным квартирным товариществам, благодаря которым эти изменения станут возможными».

В этом году на реализацию общегородского проекта «Дворы в порядок» из бюджета города Таллинна выделено 502 500 евро. В Ласнамяэ субсидии от города на общую сумму 70 010 евро получат восемь квартирных товариществ. В зависимости от стоимости проекта пособие от города может составлять от 22% до 60% от общей стоимости работ.