Ради забавы: ранее судимый украинец сознался в поджоге в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

При проведении следственных действий работники полиции установили лицо, причастное к возникновению пожара в зоне ЧАЭС. "Им оказался ранее судимый 27-летний житель села Раговка. Как пояснил молодой человек полицейским, он ради забавы поджег дикорастущую траву в нескольких местах возле заброшенной местной фермы.

В результате пожара возник неконтролируемый процесс уничтожения огнем растительности на общей площади в 5 гектаров. Полиции пришлось эвакуировать граждан расположенного поблизости села.

Ранее СМИ сообщали, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения повысил уровень радиации в атмосфере. Норма увеличена в 16 раз. Как отмечается, из-за возгорания радиация "покинула" деревья и почву, в которых опасные соединения находились с времен ликвидации взрыва на ЧАЭС.