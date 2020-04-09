Чт, 9.04.2020
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Ради забавы: ранее судимый украинец сознался в поджоге в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

ФОТО: Reuters / Scanpix

Правоохранительные органы предъявили подозрение молодому мужчине, по вине которого огнем было уничтожено 5 гектаров леса в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщила в четверг пресс-служба Национальной полиции Украины.

При проведении следственных действий работники полиции установили лицо, причастное к возникновению пожара в зоне ЧАЭС. "Им оказался ранее судимый 27-летний житель села Раговка. Как пояснил молодой человек полицейским, он ради забавы  поджег дикорастущую траву в нескольких местах возле заброшенной местной фермы.

В результате пожара возник неконтролируемый процесс уничтожения огнем растительности на общей площади в 5 гектаров. Полиции пришлось эвакуировать граждан расположенного поблизости села.

Ранее СМИ сообщали, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения повысил уровень радиации в атмосфере. Норма увеличена в 16 раз. Как отмечается, из-за возгорания радиация "покинула" деревья и почву, в которых опасные соединения находились с времен ликвидации взрыва на ЧАЭС. 

Всего к тушению пожаров в зоне отчуждения привлечено 310 человек и 90 единиц техники.

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